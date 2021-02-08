843 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 97,

город Алматы - 108,

город Шымкент - 23,

Акмолинская область - 209,

Алматинская область - 146,

Атырауская область - 44,

Восточно-Казахстанская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 27,

Карагандинская область - 60,

Костанайская область - 7,

Кызылординская область - 14,

Павлодарская область - 56,

Северо-Казахстанская область - 30,

Туркестанская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 176744.