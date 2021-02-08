РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    843 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 97,

    город Алматы - 108,

    город Шымкент - 23,

    Акмолинская область - 209,

    Алматинская область - 146,

    Атырауская область - 44,

    Восточно-Казахстанская область - 19,

    Западно-Казахстанская область - 27,

    Карагандинская область - 60,

    Костанайская область - 7,

    Кызылординская область - 14,

    Павлодарская область - 56,

    Северо-Казахстанская область - 30,

    Туркестанская область - 3.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 176744.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Сегодня, 12:47
    Глава государства посетил АО «Государственная техническая служба»
    Сегодня, 12:40
    Расследование начато сразу же – глава КГА об авиакатастрофе в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!