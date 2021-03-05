840 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 82, город Алматы - 75, город Шымкент - 15, Акмолинская область - 81, Актюбинская область - 31, Алматинская область - 55, Атырауская область - 45, Восточно-Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 144, Карагандинская область - 46, Костанайская область - 77, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 83, Северо-Казахстанская область - 63.

Итого выздоровевших в Казахстане - 200440.