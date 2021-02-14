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    08:00, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    837 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 53

    город Алматы - 110,

    город Шымкент - 5,

    Акмолинская область - 69,

    Актюбинская область - 11,

    Алматинская область - 53,

    Атырауская область - 30,

    Восточно-Казахстанская область - 61,

    Жамбылская область - 14,

    Западно-Казахстанская область - 77,

    Карагандинская область - 69,

    Костанайская область - 75,

    Кызылординская область - 17,

    Мангистауская область - 10,

    Павлодарская область - 130,

    Северо-Казахстанская область - 49,

    Туркестанская область - 4.

    Всего в стране выявлено 201801 заболевший.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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