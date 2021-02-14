08:00, 14 Февраль 2021 | GMT +6
837 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 53
город Алматы - 110,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 69,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 53,
Атырауская область - 30,
Восточно-Казахстанская область - 61,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 77,
Карагандинская область - 69,
Костанайская область - 75,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 130,
Северо-Казахстанская область - 49,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 201801 заболевший.