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835 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
15 Января 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 835 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 74,
город Алматы - 131,
город Шымкент - 25,
Акмолинская область - 68,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 69,
Атырауская область - 85,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 42,
Костанайская область - 73,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 75,
Северо-Казахстанская область - 50,
Туркестанская область - 21.
Всего в стране выявлены 166146 заболевших.
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