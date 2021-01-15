835 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 835 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 74,

город Алматы - 131,

город Шымкент - 25,

Акмолинская область - 68,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 69,

Атырауская область - 85,

Восточно-Казахстанская область - 41,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 41,

Карагандинская область - 42,

Костанайская область - 73,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 75,

Северо-Казахстанская область - 50,

Туркестанская область - 21.





Всего в стране выявлены 166146 заболевших.