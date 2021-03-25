08:15, 25 Март 2021 | GMT +6
835 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 213,
город Алматы - 261,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 55,
Актюбинская область - 65,
Алматинская область - 18,
Атырауская область - 30,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 20,
Карагандинская область - 74,
Костанайская область - 29,
Кызылординская область - 3,
Павлодарская область - 41,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 213743.