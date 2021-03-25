835 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 213,

город Алматы - 261,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 55,

Актюбинская область - 65,

Алматинская область - 18,

Атырауская область - 30,

Восточно-Казахстанская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 20,

Карагандинская область - 74,

Костанайская область - 29,

Кызылординская область - 3,

Павлодарская область - 41,

Туркестанская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 213743.