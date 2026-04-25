    02:22, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    83 тысячи человек хотят получить 10 соток земли в Костанайской области

    По состоянию на апрель 2026 года в Костанайской области в очереди на получение земельных участков состоят 83 429 человек. За год очередь выросла почти на 11,5 тысяч граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: realty.rbc.ru

    В ответе на официальный запрос редакции в областном акимате рассказали, что больше всего заявителей числится в Костанае — 45 009 человек. Далее идут Костанайский район — 25 827 человек, Рудный — 5 841, Аркалык — 2 170 и Лисаковск — 1 334.

    Самые короткие очереди на получение земельных участков под ИЖС зафиксированы в Наурзумской (55 человек) и Камыстинском районах в (55-56 человек).

    В 2026 году по области предоставлено 123 земельных участка. Больше всего участков выделено в Костанайском районе — 46, Аркалыке — 40, Лисаковске — девять, а также в Алтынсаринском и Рудном — по шесть участков.

    Всего за последние годы в регионе предоставили:

    • в 2022 году — 247 участков;
    • в 2023 году — 145;
    • в 2024 году — 154;
    • в 2025 году — 214;
    • в 2026 году — 123.

    Самый большой рост очереди за год зафиксирован в Костанае — плюс 4 982 человека. В Костанайском районе очередь увеличилась на 3 658 человек, в Рудном — на 1 122, в Аркалыке — на 421, в Лисаковске — на 307. Самый небольшой рост отмечен в Наурзумском районе — плюс 4 человека.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет в Астане не будут выдавать бесплатные участки под ИЖС.

    Дарья Аверченко
