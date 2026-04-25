83 тысячи человек хотят получить 10 соток земли в Костанайской области

В ответе на официальный запрос редакции в областном акимате рассказали, что больше всего заявителей числится в Костанае — 45 009 человек. Далее идут Костанайский район — 25 827 человек, Рудный — 5 841, Аркалык — 2 170 и Лисаковск — 1 334.

Самые короткие очереди на получение земельных участков под ИЖС зафиксированы в Наурзумской (55 человек) и Камыстинском районах в (55-56 человек).

В 2026 году по области предоставлено 123 земельных участка. Больше всего участков выделено в Костанайском районе — 46, Аркалыке — 40, Лисаковске — девять, а также в Алтынсаринском и Рудном — по шесть участков.

Всего за последние годы в регионе предоставили:

в 2022 году — 247 участков;

в 2023 году — 145;

в 2024 году — 154;

в 2025 году — 214;

в 2026 году — 123.

Самый большой рост очереди за год зафиксирован в Костанае — плюс 4 982 человека. В Костанайском районе очередь увеличилась на 3 658 человек, в Рудном — на 1 122, в Аркалыке — на 421, в Лисаковске — на 307. Самый небольшой рост отмечен в Наурзумском районе — плюс 4 человека.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет в Астане не будут выдавать бесплатные участки под ИЖС.