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83 случая заболевания коронавирусом выявили за сутки в Алматинской области

12 Ноября 2021 12:13
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83 случая заболевания коронавирусом выявили за сутки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки коронавирусом заболели 83 человека. В итоге с марта прошлого года количество случаев выросло на более 56 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По состоянию на 12 ноября в области зарегистрировано 56 432 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 42 052. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Аксуском, Алакольском, Панфиловском, Сарканском, Уйгурском районах и в городе Капшагай», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

За последние сутки в области зарегистрировано 83 случая КВИ. Из всех выявленных случаев дети до 14 лет - 12 и три случая среди студентов.

По состоянию на 12 ноября первым компонентом вакцины от коронавируса привито 831 198 (69%), вторым компонентом - 755 654 (63%) жителей Алматинской области.

Напомним, 11 ноября в область была доставлена первая партия вакцины Comirnaty BioNTech/Pfizer.


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#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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