83-летняя жительница Жамбылской области стала 200-тысячной вакцинировавшейся

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области вакцинирована уже почти половина от намеченного к вакцинации количества населения, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, сегодня достигнут рубеж в 200 тысяч вакцинированных жителей Жамбылской области. 83-летняя Орынша Елшибаева получила вакцину против коронавирусной инфекции.

По словам Орынша-апа, вакцину против коронавирусной инфекции получили все ее дети. После того, как осталась только невестка с грудным ребенком, она добровольно пришла в поликлинику №2 по месту жительства, чтобы вакцинироваться.

Радуясь тому, что стала в Жамбылской области 200-тысячным жителем, получившим статус вакцинированного, Орынша-апа сказала: «Чтобы предотвратить распространение болезни, которая свирепствует по всему миру, нужно вакцинироваться. Лучше принять меры предосторожности и быть свободным, чем бояться выходить из дома».

Орынша Елшибаева воспитала семерых детей, сейчас растит 20 внуков, 13 правнуков. Ветеран подчеркнула, что за 30 лет независимости она активно участвует во всех мероприятиях, проводимых в стране.

«Казахстан перешел в «красную» зону по заболеваемости коронавирусом, в стране выявили индийский штамм COVID-19. Ситуация остается тревожной. Каждый из нас должен проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких. Единственным действенным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации. Ответственным ведомствам необходимо проводить информационно-разъяснительную работу среди населения», - подчеркнул на недавнем совещании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Говоря о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев отметил, что планируется охватить вакцинацией 582 тысячи жамбылцев более чем миллионного населения региона.

Иммунизация против коронавируса в Жамбылской области продлится до конца 2021 года.



