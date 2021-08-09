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83-летняя женщина вакцинировалась в Актау

9 Августа 2021 14:53
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83-летняя женщина вакцинировалась в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау 83-летняя женщина рассказал о своем состоянии после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Зоря Погуляева получила два компонента вакцины против коронавируса. Первый компонент был привит ей в апреле текущего года. Вначале пенсионерка прошла медицинское обследование, проконсультировалась с врачам. После вакцинации в организм женщины не отмечалось никаких негативных реакций.

По словам З. Погуляевой, все члены ее семьи добровольно вакцинировались, ради здоровья семьи. Теперь они не беспокоятся за здоровье друг друга, могут свободно общаться.

«Чем заболеть и искать лечение, лучше найти способ избежать болезни. Чем сидеть дома и бояться, разве не лучше вакцинироваться и ходить свободно. Поэтому я призываю жителей области вакцинироваться семьями. Хочу выразить свою благодарность врачам», – сказала пенсионерка.


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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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