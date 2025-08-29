82-й Венецианский международный кинофестиваль проходит в Италии

Фестиваль проходит на венецианском острове Лидо, куда можно быстро добраться на лодке из центра города.

Традиционно конкурс знаменует начало сезона наград и регулярно выявляет главных фаворитов премии «Оскар». За последние девять лет премии «Оскар» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший актер» восемь раз получали главные роли в фильмах, премьера которых состоялась в Венеции, а восемь из последних 13 наград за лучшую режиссуру были вручены фильмам, премьера которых состоялась также в Венеции.

В этом году мероприятие привлекает множество звезд: Кейт Бланшетт, Эмили Блант, Ли Бён Хон, Джордж Клуни, Лора Дерн, Эндрю Гарфилд, Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Джулия Робертс, Адам Сэндлер, Аманда Сейфрид и Эмма Стоун.

Официальная подборка фильмов представлена ​​в нескольких категориях, но главная из них — претенденты на престижную награду «Золотой лев». В этом году 21 претендент представлен следующим образом (в порядке показа):

«Ла Грация» (Италия), режиссер Паоло Соррентино

«Сирота» (Венгрия, Германия, Франция, Великобритания), режиссер Лазло Немеш

«Бугония» (Великобритания), режиссер Йоргос Лантимос

«Джей Келли» (США, Великобритания, Италия), режиссер Ноа Баумбах

«Пестрое произведение» (Франция), режиссер Валери Донзелли

«Нет другого выбора» (Южная Корея), режиссер Пак Чхан Ук

«Sotto Le Nuvole» (Италия), режиссер Джанфранко Рози

«Франкенштейн» (США), режиссер Гильермо дель Торо

«Волшебник Кремля» (Франция), режиссер Оливье Ассайас

«Отец, мать, сестра, брат» (США, Ирландия, Франция), режиссер Джим Джармуш

«Завещание Энн Ли» (Великобритания), режиссер Мона Фастволд

«Сокрушительная машина» (США), режиссер Бенни Сэфди

«Незнакомец» (Франция), режиссер Франсуа Озон

«Дом динамита» (США), режиссер Кэтрин Бигелоу

«Голос Хинд Раджаба» (Tунис, Франция), режиссер Каутер бен Хания

«Дузе» (Италия), режиссер Пьетро Марчелло

«Девочка» (Тайвань), режиссер Шу Ци

«Элиза» (Швейцария), режиссер Леонардо Ди Костанцо

«Un Film Fatto Per Bene» (Италия), режиссер Франко Мареско

«Солнце встает над нами» (Китай), режиссер Цай Шанцзюнь

«Тихий друг» (Германия, Франция, Венгрия), режиссер Ильдико Эньеди

Жюри основного конкурса возглавляет американский режиссер Александр Пэйн. К нему присоединятся режиссеры Стефан Брайз, Маура Дельперо, Кристиан Мунгиу, Мохаммад Расулоф, а также актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао.

Как и другие фестивали, Венеция выделяет фильмы, которые демонстрируются вне конкурса. В этом году это «После охоты» Луки Гуаданьино с Джулией Робертс в главной роли; «Рукой Данте» Джулиана Шнабеля с Галь Гадот, Аль Пачино, Джоном Малковичем и Джейсоном Момоа в главных ролях; «Проволока мертвеца» Гаса Ван Сента, основанная на реальных событиях.

Сам фестиваль продлится до 6 сентября и завершится показом французского фильма «Пес 51» Седрика Хименеса.

