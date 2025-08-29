82-й Венецианский международный кинофестиваль проходит в Италии
Престижное событие в мире кино открылось премьерой фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино «Грация» с Тони Сервилло в главной роли, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Фестиваль проходит на венецианском острове Лидо, куда можно быстро добраться на лодке из центра города.
Традиционно конкурс знаменует начало сезона наград и регулярно выявляет главных фаворитов премии «Оскар». За последние девять лет премии «Оскар» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший актер» восемь раз получали главные роли в фильмах, премьера которых состоялась в Венеции, а восемь из последних 13 наград за лучшую режиссуру были вручены фильмам, премьера которых состоялась также в Венеции.
В этом году мероприятие привлекает множество звезд: Кейт Бланшетт, Эмили Блант, Ли Бён Хон, Джордж Клуни, Лора Дерн, Эндрю Гарфилд, Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Джулия Робертс, Адам Сэндлер, Аманда Сейфрид и Эмма Стоун.
Официальная подборка фильмов представлена в нескольких категориях, но главная из них — претенденты на престижную награду «Золотой лев». В этом году 21 претендент представлен следующим образом (в порядке показа):
- «Ла Грация» (Италия), режиссер Паоло Соррентино
- «Сирота» (Венгрия, Германия, Франция, Великобритания), режиссер Лазло Немеш
- «Бугония» (Великобритания), режиссер Йоргос Лантимос
- «Джей Келли» (США, Великобритания, Италия), режиссер Ноа Баумбах
- «Пестрое произведение» (Франция), режиссер Валери Донзелли
- «Нет другого выбора» (Южная Корея), режиссер Пак Чхан Ук
- «Sotto Le Nuvole» (Италия), режиссер Джанфранко Рози
- «Франкенштейн» (США), режиссер Гильермо дель Торо
- «Волшебник Кремля» (Франция), режиссер Оливье Ассайас
- «Отец, мать, сестра, брат» (США, Ирландия, Франция), режиссер Джим Джармуш
- «Завещание Энн Ли» (Великобритания), режиссер Мона Фастволд
- «Сокрушительная машина» (США), режиссер Бенни Сэфди
- «Незнакомец» (Франция), режиссер Франсуа Озон
- «Дом динамита» (США), режиссер Кэтрин Бигелоу
- «Голос Хинд Раджаба» (Tунис, Франция), режиссер Каутер бен Хания
- «Дузе» (Италия), режиссер Пьетро Марчелло
- «Девочка» (Тайвань), режиссер Шу Ци
- «Элиза» (Швейцария), режиссер Леонардо Ди Костанцо
- «Un Film Fatto Per Bene» (Италия), режиссер Франко Мареско
- «Солнце встает над нами» (Китай), режиссер Цай Шанцзюнь
- «Тихий друг» (Германия, Франция, Венгрия), режиссер Ильдико Эньеди
Жюри основного конкурса возглавляет американский режиссер Александр Пэйн. К нему присоединятся режиссеры Стефан Брайз, Маура Дельперо, Кристиан Мунгиу, Мохаммад Расулоф, а также актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао.
Как и другие фестивали, Венеция выделяет фильмы, которые демонстрируются вне конкурса. В этом году это «После охоты» Луки Гуаданьино с Джулией Робертс в главной роли; «Рукой Данте» Джулиана Шнабеля с Галь Гадот, Аль Пачино, Джоном Малковичем и Джейсоном Момоа в главных ролях; «Проволока мертвеца» Гаса Ван Сента, основанная на реальных событиях.
Сам фестиваль продлится до 6 сентября и завершится показом французского фильма «Пес 51» Седрика Хименеса.
