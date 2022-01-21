+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

81-летнюю бабушку спасли из огня в Акмолинской области

21 Января 2022 11:30
Поделиться:
81-летнюю бабушку спасли из огня в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области были спасены две пенсионерки: у одной из женщин загорелся дом, вторая нуждалась в медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Павлодарские лесники спасли попавшую в петли браконьеров собаку
Из снежного плена вызволили 26 человек в Туркестанской области Спасатели Семея помогли пострадавшим при ДТП и эвакуировали людей из пожара Уже неделю ищут без вести пропавшую пенсионерку в Акмолинской области

По информации пресс-службу ДЧС Акмолинской области, 20 января в 10.37 в ПЧ-17 Сандыктауского района поступило телефонное сообщение о том, что в селе Балкашино горит кровля частного жилого дома на площади 80 кв. м.

«К месту вызова незамедлительно направлены восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС. В ходе тушения пожарными была спасена 81-летняя пенсионерка и передана карете скорой медицинской помощи. Пожар локализован в 11.07 и ликвидирован в 11.30. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - поделился начальник ОЧС Сандыктауского района Данияр Кудайбергенов.

«Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает гостям и жителям области о небходимости соблюдении правил пожарной безопасности. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности сможет сохранить жизнь вам и вашим близким», - добавили в ведомстве.

В этот же день спасателям региона поступил еще один вызов: 93-летняя пенсионерка не отвечала на звонки и не открывала дверь квартиры. Спасатели вскрыли дверь и, попав в квартиру, обнаружили бабушку лежащей на полу. Женщину, у которой отказали ноги, передали карете скорой помощи.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Павлодарские лесники спасли попавшую в петли браконьеров собаку
Из снежного плена вызволили 26 человек в Туркестанской области
Спасатели Семея помогли пострадавшим при ДТП и эвакуировали людей из пожара
Уже неделю ищут без вести пропавшую пенсионерку в Акмолинской области
Популярное
1 В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
3 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
4 Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
5 Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»
6 Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
Читайте также
Когда вакцина «Спутник Лайт» поступит в Акмолинскую область
Девять административных зданий восстанавливают в Кызылорде
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»
Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив