81-летнюю бабушку спасли из огня в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области были спасены две пенсионерки: у одной из женщин загорелся дом, вторая нуждалась в медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службу ДЧС Акмолинской области, 20 января в 10.37 в ПЧ-17 Сандыктауского района поступило телефонное сообщение о том, что в селе Балкашино горит кровля частного жилого дома на площади 80 кв. м.

«К месту вызова незамедлительно направлены восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС. В ходе тушения пожарными была спасена 81-летняя пенсионерка и передана карете скорой медицинской помощи. Пожар локализован в 11.07 и ликвидирован в 11.30. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - поделился начальник ОЧС Сандыктауского района Данияр Кудайбергенов.

«Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает гостям и жителям области о небходимости соблюдении правил пожарной безопасности. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности сможет сохранить жизнь вам и вашим близким», - добавили в ведомстве.

В этот же день спасателям региона поступил еще один вызов: 93-летняя пенсионерка не отвечала на звонки и не открывала дверь квартиры. Спасатели вскрыли дверь и, попав в квартиру, обнаружили бабушку лежащей на полу. Женщину, у которой отказали ноги, передали карете скорой помощи.