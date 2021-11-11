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вчера 21:00
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81-летний веломарафонец подарил свой велосипед музею спорта в Туркестанской области
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 81-летний веломарафонец Кенесбек Сейдимбек приехал на своем велосипеде в Ордабасинский район Туркестанской области. Коллектив областного музея спорта имени Кажымукана Мунайтпасова в Темирлане встретился со знаменитым путешественником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Встреча была организована в рамках 30-летия Независимости страны и 150-летия Кажымукана Мунайтпасова.
На встрече Кенесбек Сейдимбек отметил, что велоспорт очень полезен для здоровья.
В рамках данной встречи знаменитому веломарафонщику было вручено благодарственное письмо акима района Баглана Баршаева. В завершении аксакал в музей Кажымукана Мунайтпасова передал свой велосипед, который сопровождал его 65 лет. Он также оставил пожелания в книге отзывов музея.
Веломарафонец ранее проехал Узбекистан, Афганистан, Россию, Саудовскую Аравию и побывал в Мекке и Медине.
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