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81-летний веломарафонец подарил свой велосипед музею спорта в Туркестанской области

11 Ноября 2021 22:29
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81-летний веломарафонец подарил свой велосипед музею спорта в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 81-летний веломарафонец Кенесбек Сейдимбек приехал на своем велосипеде в Ордабасинский район Туркестанской области. Коллектив областного музея спорта имени Кажымукана Мунайтпасова в Темирлане встретился со знаменитым путешественником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Встреча была организована в рамках 30-летия Независимости страны и 150-летия Кажымукана Мунайтпасова.

На встрече Кенесбек Сейдимбек отметил, что велоспорт очень полезен для здоровья.

В рамках данной встречи знаменитому веломарафонщику было вручено благодарственное письмо акима района Баглана Баршаева. В завершении аксакал в музей Кажымукана Мунайтпасова передал свой велосипед, который сопровождал его 65 лет. Он также оставил пожелания в книге отзывов музея.

Веломарафонец ранее проехал Узбекистан, Афганистан, Россию, Саудовскую Аравию и побывал в Мекке и Медине.


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#Туркестанская область   #Акимат   #Велоспорт  
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