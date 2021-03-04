804 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 84, город Алматы - 121, город Шымкент - 52, Акмолинская область - 51, Актюбинская область - 23, Алматинская область - 64, Атырауская область - 21, Восточно-Казахстанская область - 34, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 72, Карагандинская область - 54, Костанайская область - 61, Кызылординская область - 10, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 81, Северо-Казахстанская область - 39, Туркестанская область - 12.

Всего в стране выявлено 215 610 заболевших.