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    08:05, 07 Март 2021 | GMT +6

    802 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 802 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 92, город Алматы - 185, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 65, Актюбинская область - 17, Алматинская область - 61, Атырауская область - 53, Восточно-Казахстанская область - 28, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 61, Карагандинская область - 50, Костанайская область - 51, Мангистауская область - 9, Павлодарская область - 67, Северо-Казахстанская область - 32, Туркестанская область - 5.

    Всего в стране выявлено 218101 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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