800 сел модернизировали по программе «Ауыл – Ел бесігі» в Казахстане

По поручению Президента в Казахстане продолжается реализация программ, направленных на развитие сельских территорий и сокращение межрегиональных различий, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Для устранения межрегиональных различий принята Концепция регионального развития до 2030 года. Государство внедрило Систему региональных стандартов, положения которой теперь связаны с бюджетным планированием. Регионы с наибольшим разрывом в обеспеченности базовыми благами получают финансирование из республиканского бюджета в приоритетном порядке. На 2025 год средний уровень обеспеченности по городам составил 89,1%, по селам – 67,6%. К 2029 году эти показатели планируется довести до 96% и 71% соответственно.

Программа «Ауыл – Ел бесігі» направлена на модернизацию инфраструктуры сел. В прошлом периоде на нее было направлено 177 млрд тенге, модернизировано 800 сел. В 2025 году из бюджета и Нацфонда выделено 73 млрд тенге на реализацию 255 проектов в 226 селах. В результате построено и реконструировано 150 социальных объектов и 67 объектов ЖКХ, обновлено 180 км дорог и 1 тыс. км сельских инженерных сетей.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Сельские жители могут получить займы под 2,5% годовых на открытие бизнеса по программе «Ауыл аманаты», сроком до 5 лет на несельскохозяйственные виды деятельности и до 7 лет – в сфере АПК. Максимальная сумма – до 2,5 тыс. МРП, для кооперативов – до 8 тыс. МРП. На 2026 год на реализацию проекта запланировано 100 млрд тенге для предоставления бюджетных микрокредитов и лизинга для 5,4 тыс. проектов. При этом по состоянию на текущий момент в рамках программы уже фактически профинансировано 3132 проектов на общую сумму 33,7 млрд тенге.

Для решения проблемы кадрового дефицита в рамках инициативы «С дипломом в село» молодым специалистам здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры, спорта и АПК предоставляются подъемные в размере 100 МРП и бюджетный кредит на покупку жилья под 1% годовых со сроком до 15 лет. При этом специалист обязуется отработать в сельской местности не менее трех лет.

Внимание уделяется и малым городам. В 2025 году из бюджета и Нацфонда было выделено 11,9 млрд тенге на реализацию 40 проектов in 21 городе, что позволило модернизировать 42 км дорог и 40 км инженерных сетей.

Ранее в партии «Әділет» обсудили, как сократить разрыв между городом и селом.