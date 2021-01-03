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800 квот на процедуру ЭКО выделили в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
3 Января 2021, 16:27
800 квот на процедуру ЭКО выделили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С января 2021 года в Казахстане запускается программа «Аңсаған сәби», в рамках которой количество квот на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, прим.ред.) увеличено в семь раз. Для Алматы выделено порядка 800 квот на этот год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Отмечается, что в 2020 году было выделено и освоено 130 квот.

Решение о направлении на ЭКО принимается специальной комиссией, созданной при Управлении общественного здоровья города Алматы. Организацию для проведения ЭКО женщина выбирает самостоятельно.

На сегодняшний день в листе ожидания Управления находятся порядка 700 женщин, из них 400 подали ходатайства в течение 2020 года. Для того чтобы подать ходатайство на процедуру ЭКО, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где проведут обследование и направят на процедуру.

Напомним, в рамках реализации программы «Аңсаған сәби», инициированной Главой государства в Послании народу, количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличено в семь раз.


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