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    16:53, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    800 квот на ЭКО выделили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году выделено 800 квот на ЭКО. Об этом в ходе отчетной встречи сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЭКО - одна из вспомогательных репродуктивных технологий, используемая у пациентов с бесплодием.

    «Для Алматы выделили 800 квот в текущем году. За это отвечает управление общественного здоровья города. В следующем году со стороны Министерства здравоохранения планируется выделить 300-350 квот. Средства на квоты поступают из республиканского бюджета. Они будут переданы через специальную комиссию», - сказал аким.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество квот до 7000 в 2021 году. Это позволит расширить показания для выдачи квот и существенно сократить очередь для их получения.

    Государственная программа «Ансаган саби» стартовала с января текущего года. В рамках данной программы количество квот на ЭКО увеличено в 7 раз - до 7000, в Алматы выделено около 800 квот. Для сравнения, в 2020 году было выделено только 130 квот. Решение о направлении женщины в ЭКО принимается на заседании комиссии, созданной при городском Управлении общественного здоровья. На сегодняшний день в очереди более 700 женщин.

    Напомним, с 2010 года в Казахстане можно пройти процедуру ЭКО бесплатно, так как выделяются квоты на программу ЭКО.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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