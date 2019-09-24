800 голов скота из Ирландии завезут в Северный Казахстан

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Северо-Казахстанскую область завезли около трех тысяч голов скота из дальнего и ближнего зарубежья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора Марат Ибраев рассказал, что скот завезли 33 хозяйства. Из них 30 хозяйств прошли карантин в соответствии с ветеринарными требованиями, на карантине находятся еще 3.

«До конца года в 9 районах 20 хозяйствами запланирован ввоз около 3 тыс. голов крупного рогатого скота из 7 стран дальнего и ближнего зарубежья. Крупные проекты - 600 голов из Германии завозит КТ «Зенченко и К». В ближайший понедельник уже поставят на карантин. 407 голов из Австрии привезут ТОО «Заградовское» и ФХ «Жолдасбай Агро» - 820 голов из Ирландии. Работаем с Татарстаном, Чехией, Словенией и Австралией», - сказал М. Ибраев.

Он проинформировал о неблагополучных по ряду заболеваний скота регионах соседней России. По его словам, это бешенство КРС в Называевском районе, ИНАН лошадей, нодулярный дерматит в Омской области. По нодулярному дерматиту неблагополучны Новосибирская, Саратовская области и Республика Удмуртия.

«С учетом временного отсутствия на границе с Омской и Тюменской областями нашей службы, прошу уделить особое внимание акимов прилегающих районов – М. Жумабаева, Уалихановского - работе и взаимодействию с Пограничной службой», - добавил М. Ибраев.