80% заботы о больных ложится на медсестер – Минздрав РК

В Казахстане в медицинских организациях трудятся более 190 тысяч средних медицинских работников, из них на селе - более 54 тысяч. Такие данные привели в Министерстве здравоохранения РК, передает агентство Kazinform.

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры.

Их роль в первичном секторе здравоохранения неоценима: до 80% всей заботы о больных ложится именно на медицинских сестер.

Медицинские сестры, особенно работающие в сельских районах, несут на своих плечах огромную ответственность за здоровье жителей, обеспечивая полный спектр медицинской помощи от патронажа новорожденных до заботы о пожилых людях.

С профессиональным праздником медицинских сестер поздравила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

- Медицинские сестры составляют одну из самых многочисленных профессиональных групп в системе здравоохранения Казахстана. В соответствии с требованиями времени растет участие среднего медперсонала в лечебном процессе, расширяется функционал, как и профессиональная ответственность за здоровье пациента. Поздравляю всех наших медицинских сестер с профессиональным праздником! Благодаря вашему каждодневному труду и терпению, отзывчивым сердцам и многолетнему опыту пациентам возвращается здоровье, они становятся на ноги и верят в свое исцеление, - отметила глава ведомства.

Более 350 лучших специалистов сестринского дела Казахстана в канун профессионального праздника отмечены ведомственными наградами: медалью «Еңбек ардагері», нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшік», почетными грамотами и благодарственными письмами.