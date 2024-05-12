РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:20, 12 Май 2024 | GMT +6

    80% заботы о больных ложится на медсестер – Минздрав РК

    медсестра
    Фото: Минздрав рК

    В Казахстане в медицинских организациях трудятся более 190 тысяч средних медицинских работников, из них на селе - более 54 тысяч. Такие данные привели в Министерстве здравоохранения РК, передает агентство Kazinform. 

    12 мая отмечается Международный день медицинской сестры.

    Их роль в первичном секторе здравоохранения неоценима: до 80% всей заботы о больных ложится именно на медицинских сестер. 

    Медицинские сестры, особенно работающие в сельских районах, несут на своих плечах огромную ответственность за здоровье жителей, обеспечивая полный спектр медицинской помощи от патронажа новорожденных до заботы о пожилых людях.

    С профессиональным праздником медицинских сестер поздравила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

    - Медицинские сестры составляют одну из самых многочисленных профессиональных групп в системе здравоохранения Казахстана. В соответствии с требованиями времени растет участие среднего медперсонала в лечебном процессе, расширяется функционал, как и профессиональная ответственность за здоровье пациента. Поздравляю всех наших медицинских сестер с профессиональным праздником! Благодаря вашему каждодневному труду и терпению, отзывчивым сердцам и многолетнему опыту пациентам возвращается здоровье, они становятся на ноги и верят в свое исцеление, - отметила глава ведомства.

    Более 350 лучших специалистов сестринского дела Казахстана в канун профессионального праздника отмечены ведомственными наградами: медалью «Еңбек ардагері», нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшік», почетными грамотами и благодарственными письмами.

     

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Медицина Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!