80 тонн ядовитого вещества и 40 тысяч таблеток изъято за пять дней — МВД РК

С 22 по 26 сентября на территории страны, за нарушение законодательства в сфере обращения с наркотиками по статье 303 УК в отношении медицинских работников возбуждено 11 уголовных дел, выявлено 278 административных правонарушений.

Из незаконного оборота изъято порядка 7 тысяч лекарственных средств, содержащих наркотики, и 80 тонн ядовитого вещества, относящегося к товарам двойного назначения.

— В сфере медицины зафиксировано свыше 190 фактов нарушений административного законодательства, собраны материалы в отношении 202 медработников, изъято порядка 40 тысяч таблеток, содержащих наркотические вещества, а также 290 тысяч психотропных таблеток и 236 тысяч ампул, — сообщили в полиции.

Всего по республике проверкой охвачены 519 медицинских учреждений. В промышленной сфере выявлено 60 нарушений, ограничен оборот 2 тысяч тонн прекурсоров, к ответственности привлечены 20 юридических лиц. Подверглись проверке 159 предприятий и 734 транспортных средств.

— В Актюбинской области проверкой установлено, что железнодорожным транспортом из Китая ввезено свыше 80 тонн ядовитых веществ без государственной лицензии на их импорт. Общая сумма изъятого составила 86 млн тенге. Указанное вещество относится к товарам двойного назначения, — рассказали в МВД.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области в одном из ТОО зафиксирована безрецептурная продажа сильнодействующих препаратов. Изъято более 35 тысяч таблеток «Прегабалина», «Зоника» и «Алиса».

В Западно-Казахстанской области установлен факт незаконной реализации психотропных препаратов с места жительства 40-летней жительницы региона, не имевшей лицензии на данный вид деятельности.

В Карагандинской области в ходе досмотра автотранспорта, следовавшего из Астаны в Караганду, изъято 82 упаковки «Тропикамида», «Прегабалина» и «Медазепама» на сумму более 240 тысяч тенге.