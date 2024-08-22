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    12:07, 22 Август 2024 | GMT +6

    80 тысяч ампул неизвестного препарата пытались провезти контрабандой в Казахстан

    лекарства
    Фото: КНБ РК

    Пограничная служба КНБ РК в железнодорожном пункте пропуска «Алтынколь» области Жетысу пресекла попытку провоза крупной партии медикаментов, передает агентство Kazinform.

    - Лекарственные средства неизвестного происхождения в количестве 80 000 ампул без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере, - говорится в сообщении.

    контрабанда
    Фото: КНБ РК

    В пресс-службе КНБ РК отметили, что груз передан в Департамент экономических расследований области для принятия процессуального решения.

    Ранее сообщалось о пресечении контрабанды крупной партии сигарет в Жамбылской области.

     

    Теги:
    Ж/Д Контрабанда КНБ Пограничники
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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