12:07, 22 Август 2024 | GMT +6
80 тысяч ампул неизвестного препарата пытались провезти контрабандой в Казахстан
Пограничная служба КНБ РК в железнодорожном пункте пропуска «Алтынколь» области Жетысу пресекла попытку провоза крупной партии медикаментов, передает агентство Kazinform.
- Лекарственные средства неизвестного происхождения в количестве 80 000 ампул без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере, - говорится в сообщении.
В пресс-службе КНБ РК отметили, что груз передан в Департамент экономических расследований области для принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось о пресечении контрабанды крупной партии сигарет в Жамбылской области.