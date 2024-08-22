80 тысяч ампул неизвестного препарата пытались провезти контрабандой в Казахстан

Пограничная служба КНБ РК в железнодорожном пункте пропуска «Алтынколь» области Жетысу пресекла попытку провоза крупной партии медикаментов, передает агентство Kazinform.

- Лекарственные средства неизвестного происхождения в количестве 80 000 ампул без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере, - говорится в сообщении.

Фото: КНБ РК

В пресс-службе КНБ РК отметили, что груз передан в Департамент экономических расследований области для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось о пресечении контрабанды крупной партии сигарет в Жамбылской области.