80 семей Тараза стали новоселами в новом микрорайоне

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 27-й многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию в новом микрорайоне Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Напомним, неделю назад в строящемся на западной окраине областного центра по программе «Нұрлы жер» 15 микрорайоне аким города Тараза Айтказы Карабалаев вручил ключи от квартир в 5-этажном жилом доме 80 семьям, которые долгие годы стояли в очереди на жилье.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на сей раз построенный в рамках программы «Нұрлы жер» 80-квартирный жилой дом также предназначен для людей из социально уязвимых слоев населения, для выпускников детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших 29-ти лет, для работников бюджетных организаций, госслужащих и военных. Жилье арендное, сдано в аренду без права выкупа.

В торжественной церемонии вручения ключей новоселам в новом, только еще строящемся, 15-м микрорайоне областного центра принял участие заместитель акима города Тараза Кенжебек Олжабай, подчеркнувший, что по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Таразе проводится масштабная работа по обеспечению населения доступным жильем.

Только в новом 15-м микрорайоне планируется строительство 280 многоквартирных и 969 индивидуальных жилых домов. До этого дня сдано в эксплуатацию 26 многоэтажных жилых домов, или 1 300 квартир. На этот год запланировано строительство 35 домов.

Кроме того, по программе «Бақытты отбасы» для многодетных семей в 2019 году предоставлено 323 квартиры, из местного бюджета приобретено 144 квартиры на вторичном рынке на сумму 1,3 млрд тенге.

«Для обеспечения жильем малоимущих и многодетных семей, нуждающихся в жилье, по области ранее введено в эксплуатацию восемь многоквартирных общежитий, ведется строительство четырех социальных домов по 80 квартир каждый. Внутренняя планировка каждого общежития состоит из двухкомнатных квартир. Общая площадь одной квартиры составляет 35 - 40 квадратных метров. В каждой квартире есть зал и спальни, а также собственная кухня, туалет и ванная комната (санузел)», - пояснили в пресс-службе главы региона.

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, на сегодня в очереди на жилье состоят 18 565 жителей области, в том числе 1 784 многодетные семьи, 8 593 человека из социально уязвимых категорий населения.

Отметим, что строящийся в Таразе по программе «Нұрлы жер» 15 микрорайон уже в ближайшей перспективе обещает стать новым культурно-деловым центром города. На территории в 362 га разместятся коммерческие, социальные и административно-деловые объекты, жилые дома, парки и скверы. Микрорайон рассчитан на проживание в нем более 30 тысяч человек. По плану предусмотрено возведение Дворца бракосочетаний, Конгресс-холла, спортивных сооружений, ЦОНа. Планируются и коммерческие объекты - ледовый каток, Дом приемов, финансовый центр.

Как заметил аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, буквально несколько лет назад здесь была открытая степь, а сейчас эта окраина города превращается в современный микрорайон.

Автор: Галина Скрипник