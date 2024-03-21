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    14:54, 21 Март 2024 | GMT +6

    80 семей из ЗКО отметили новоселье в праздник Наурыз

    80 семей из ЗКО отметили новоселье
    Фото: акимат ЗКО

    В праздник Наурыз в поселке Зачаганск города Уральска сдали в эксплуатацию новый 9-этажный жилой дом, передает агентство Kazinform.

    В церемонии вручения ключей от квартир принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Глава региона поздравил всех собравшихся с праздником Наурыз мейрамы и пожелал счастья новоселам.

    80 семей из ЗКО отметили новоселье

    — Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях народу отметил, что повышение благосостояния и качества жизни населения — главная задача государства. Потому инициативы, направленные на обеспечение жильем каждой нуждающейся семьи, имеют особое значение. Сейчас в Уральске ведется строительство 14 многоквартирных домов в рамках государственных программ. Многоэтажные жилые дома, построенные по госпрограмме, выдаются очередникам через «Отбасы банк» по льготным процентным ставкам. Сегодня — это 80 семей, стоявших в очереди. Поздравляю собственников квартир с новосельем. Пусть Наурыз мейрамы принесет всем вам благополучие! — сказал глава региона.

    По поручению Президента, в Казахстане реализуется проект «Сильные регионы — драйвер развития страны». Строительство нового жилья осуществлялось в рамках данного проекта.

    Большинство новоселов — люди с ограниченными возможностями и очередники.

    — Стояли в очереди несколько лет. Выражаю благодарность государству, теперь у нас новый дом. Нет предела счастью, поздравляю всех с Наурызом! — отметила новосел Нургуль Есеналиева.

    Стоит отметить, что в Уральске в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 1400 квартир.

    80 семей из ЗКО отметили новоселье
    Теги:
    Уральск Квартиры Наурыз Жилье Западно-Казахстанская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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