80 рабочих и 60 единиц техники: объездную дорогу возле Кызылорды строят в три смены

Строительство обхода города Кызылорды продолжается высокими темпами. Реализация проекта позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть и повысить безопасность дорожного движения, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в компании «КазАвтоЖол», в настоящее время на строительной площадке задействованы 80 рабочих и более 60 единиц специальной техники. Для увеличения темпов строительства организован сменный режим работы, благодаря чему работы ведутся круглосуточно.

Общая протяженность обхода составляет 25,8 км. В рамках проекта предусмотрено строительство 4 мостов, 2 транспортных развязок, 1 площадки отдыха и 9 водопропускных труб.

На сегодняшний день ведутся работы по устройству основания дорожной одежды, а также строительству инженерных сооружений. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и находятся под постоянным контролем.

После ввода объекта в эксплуатацию обход позволит вывести транзитный поток за пределы города, улучшить транспортную ситуацию, повысить пропускную способность автомобильной дороги и обеспечить более безопасное и комфортное движение.

Ранее сообщалось, что асфальтобетонный завод запустили для строительства обходной дороги возле Кызылорды.