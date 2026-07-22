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    80 рабочих и 60 единиц техники: объездную дорогу возле Кызылорды строят в три смены

    Строительство обхода города Кызылорды продолжается высокими темпами. Реализация проекта позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть и повысить безопасность дорожного движения, передает агентство Kazinform.

    Дороги
    Фото: акимат Шымкента

    Как сообщили в компании «КазАвтоЖол», в настоящее время на строительной площадке задействованы 80 рабочих и более 60 единиц специальной техники. Для увеличения темпов строительства организован сменный режим работы, благодаря чему работы ведутся круглосуточно.

    Общая протяженность обхода составляет 25,8 км. В рамках проекта предусмотрено строительство 4 мостов, 2 транспортных развязок, 1 площадки отдыха и 9 водопропускных труб.

    На сегодняшний день ведутся работы по устройству основания дорожной одежды, а также строительству инженерных сооружений. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и находятся под постоянным контролем.

    После ввода объекта в эксплуатацию обход позволит вывести транзитный поток за пределы города, улучшить транспортную ситуацию, повысить пропускную способность автомобильной дороги и обеспечить более безопасное и комфортное движение.

    Ранее сообщалось, что асфальтобетонный завод запустили для строительства обходной дороги возле Кызылорды.

    Дороги Кызылорда КазАвтоЖол Регионы Казахстана Кызылординская область Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор