80% проблем решены - Умирзак Шукеев об обеспечении населения питьевой водой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как решается вопрос обеспечения качественной питьевой водой в Туркестанской области, рассказал аким региона Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос питьевой воды присущ для всех регионов. Наш регион тоже входит в число регионов, в котором эта проблема актуальна. Это понятно, климат меняется. Иногда есть поселки, где старые источники воды не работают по каким-то причинам и нужно строить.

Вместе с тем за эти годы много было проектов реализовано. Можно сказать, что 80% проблем решены. До 2025 года у нас есть четко прописанная финансово-обеспеченная программа, чтобы решить эту проблему на 100%», - отметил Умирзак Шукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам акима, если в городе Туркестане будут проживать до 500 тысяч жителей, то городу необходимо 20 миллионов кубометров воды в год.

«В результате исследований, вокруг Туркестана в радиусе 30 километров сегодня мы имеем источники, которые хватает на 90 миллионов кубических метров воды. Сегодня построены необходимые водоводы, резервуары. До 300 тысяч населения сегодня проблема питьевой воды в Туркестане решена», - пояснил аким.

Также аким ответил на вопрос по поводу обеспечения питьевой воды в Шардаринском районе.

«Что касается Шардары - огромное водохранилище, где весной собирается вода до 3 миллиардов кубов. В течение вегетационного периода уровень снижается до миллиарда, а то и меньше. В этом году вода сработала до 600 миллионов кубов. Город Шардара питьевую воду берет с этого водохранилища. Получилось, определенный период, когда вода в Шардаре оказалась непригодной. Пришлось возить какое-то время. Сейчас проблема решена», - отметил аким Умирзак Шукеев.