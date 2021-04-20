80 прививочных пунктов работают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанская область лидирует в Казахстане по рождаемости. С начала года этот показатель вырос на 6,5%. Вместе с тем младенческая смертность снизилась на 27,7%. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии управления общественного здоровья под председательством заместителя акима Туркестанского региона Армана Сабитова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

О результатах работы с начала года доложил руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов.

В прошлом году на улучшение работы сферы здравоохранения региона направили 13,7 млрд тенге. По словам руководителя управления, прежде всего, требовалось усилить службы материнства и детства, реанимации, операционных и скорой помощи. Для оснащения материально-технической базы медицинских организаций закуплено 205 единиц техники на 2,5 млрд тенге, снабжение достигло 79,2%. При помощи государственно-частного партнерства построили девять фельдшерских амбулаторий, из которых пять уже работают. В этом году откроются ещё четыре.

Кроме того, для службы скорой медицинской помощи приобрели 122 автомобиля.

Особое внимание уделяется повышению квалификации врачей: в прошлом году курсы прошли 2 тысячи медицинских работников. Заместитель акима области Арман Сабитов остановился на вопросах вакцинации против COVID-19. По стране Туркестанская область занимает третье место после Алматинской и Карагандинской областей. В связи с этим главный врач региона дал конкретные поручения.

В регионе организовано 80 прививочных пунктов. Более 43 тысяч человек привились от КВИ.