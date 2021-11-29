80% поставляемого в городскую торговлю продуктов производят ЛПХ и КХ - Минсельхоз
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 80% поставляемых в города продуктов производят мелкие крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Об этом сообщил советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстане 80% продовольствия - мяса, молока, овощей, фруктов, картофель, поставляемого в городскую торговлю, производят мелкие крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Поддерживая ЛПХ, мы сможем нарастить объемы производства, через кооперацию обеспечить цикличные поставки сельхозпродукции в города. В конечном счете государство сможет добиться стабилизации цен на продовольственные товары на городских рынках и в магазинах по месяцам и по годам», - рассказал советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков в ходе брифинга в ведомстве.
Также он добавил, что на сегодня в мире есть очень большое количество технологий для мелких хозяйств.
Советник министр считает, что к вопросу касательно личных подсобных хозяйств нужно подходить грамотно.
Ранее советник министра сельского хозяйства пояснил , что дает законопроект о личных подсобных хозяйствах. Объясняя суть проекта закона, спикер отметил, что речь в ограничении количества скота в частной собственности не будет идти.
На сегодня, по информации Толеутая Рахимбекова, по законопроекту поступило около 1500 откликов-обсуждений.
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