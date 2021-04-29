80% пациентов с раком легкого обращаются к врачам с запущенной формой в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) стартовала международная научно-практическая конференция «Рак легкого. Передовые решения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель правления КазНИИОиР, профессор Диляра Кайдарова в своем приветственном слове заявила, что в Казахстане в год раком легкого болеют около 3500 человек, из них более 2000 умирают - это в день по 7 человек.

«Проблема рака легкого остается актуальной и в 21 веке. Проблема состоит в том, что 80% пациентов приходят к нам уже с запущенными стадиями. Сегодня мы хотим поднять вопросы ранней диагностики, профилактики, скрининга, и конечно, инновационных методов терапии рака легкого», - сказала Диляра Кайдарова.

В конференции принимают участие эксперты из Казахстана, Италии, Турции, России, Испании, Беларуси.

«Сейчас в Казахстане проводится большая работа по реализации комплексного плана и для ранней диагностики мы хотим внедрить скрининг рака легкого по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, который проводится низкодозной компьютерной томографии. Данный метод позволит на ранних стадиях выявлять рак легкого и соответственно проводить правильное таргетное персонализированное лечение», - добавила она.

В ходе конференции будут освещены новые научные достижения в понимании механизмов возникновения рака легкого, представлены современные медицинские технологии диагностики и лечении рака легкого, инновационные методы персонифицированной терапии, высокотехнологические методы лучевой терапии и современные достижения хирургии, а также вопросы реабилитации и паллиативной помощи больным с раком легкого.

Для выступления с докладами приглашены ведущие зарубежные эксперты по проблемам рака легкого и специалисты-онкологи Казахстана. В рамках Конференции планируется проведение мастер-классов по торакальной хирургии.

Организатором мероприятия являются АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», ОО «Казахстанская ассоциация онкологов» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан.