80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии новогодних праздников жители Астаны получили ключи от новых квартир в рамках реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» по направлению «Арендное жилье с выкупом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации программы жилищного строительства «Нурлы жер», с начала 2018 года акиматом города Астаны заселено 720 граждан, из них очередников - 410 человек.



По информации управления занятости и социальной защиты Астаны, в очереди на жилье стоит 45 669 человек.



«Сегодня, в преддверии Нового года, большое мероприятие, радостная новость - мы завершили строительство ряда домов в рамках программы «Нурлы жер». Вопрос поддержки молодых семей и специалистов, которые вносят вклад в развитие столицы, является очень важным. И накануне Нового года, когда все мы ждем чуда, мы вручаем вам ключи от новых квартир, чтобы вы с хорошим настроением встретили этот праздник», - сказал аким города Астана Бахыт Султанов на торжественной церемонии передачи ключей.





Арендные квартиры получили очередники, состоящие в очереди акимата города Астана - это многодетные семьи, инвалиды 1-2 группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, сироты, оставшиеся без попечительства родителей, и другие граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.







Всего новоселам было передано 80 квартир общей площадью 4,3 тыс.кв.м по улице Лепсі, дом 44. Застройщиком является ТОО «ТТС Invest».



Стоимость ежемесячной аренды составляет 839 тенге за 1 кв.м. Все квартиры передаются очередникам в чистовой отделке. Все они полностью готовы к заселению, к домам подведены необходимые коммуникации. Отсутствует первоначальный взнос и переплата. По истечении 20 лет квартиры переходят арендаторам в собственность.







