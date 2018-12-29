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80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане

29 Декабря 2018 18:17 129
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80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии новогодних праздников жители Астаны получили ключи от новых квартир в рамках реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» по направлению «Арендное жилье с выкупом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках реализации программы жилищного строительства «Нурлы жер», с начала 2018 года акиматом города Астаны заселено 720 граждан, из них очередников - 410 человек.

По информации управления занятости и социальной защиты Астаны, в очереди на жилье стоит 45 669 человек.

«Сегодня, в преддверии Нового года, большое мероприятие, радостная новость - мы завершили строительство ряда домов в рамках программы «Нурлы жер». Вопрос поддержки молодых семей и специалистов, которые вносят вклад в развитие столицы, является очень важным. И накануне Нового года, когда все мы ждем чуда, мы вручаем вам ключи от новых квартир, чтобы вы с хорошим настроением встретили этот праздник», - сказал аким города Астана Бахыт Султанов на торжественной церемонии передачи ключей.
80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане

Арендные квартиры получили очередники, состоящие в очереди акимата города Астана - это многодетные семьи, инвалиды 1-2 группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, сироты, оставшиеся без попечительства родителей, и другие граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.
80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане
80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане

Всего новоселам было передано 80 квартир общей площадью 4,3 тыс.кв.м по улице Лепсі, дом 44. Застройщиком является ТОО «ТТС Invest».

Стоимость ежемесячной аренды составляет 839 тенге за 1 кв.м. Все квартиры передаются очередникам в чистовой отделке. Все они полностью готовы к заселению, к домам подведены необходимые коммуникации. Отсутствует первоначальный взнос и переплата. По истечении 20 лет квартиры переходят арендаторам в собственность.
80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане
80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане
80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане
80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане

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Ключевые слова: Акимат, Астана, Жилье,
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Автор:

Камила Амирова

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