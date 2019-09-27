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80 млрд тенге вложат сербские инвесторы в стройсектор столицы

27 Сентября 2019 02:30
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80 млрд тенге вложат сербские инвесторы в стройсектор столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвесторы из Сербии в строительный сектор столицы вложат порядка 80 млрд тг., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

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Аким столицы А.Кульгинов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в РК В.Матич и почётный консул РК в Республике Сербия М.Карич обсудили вопрос возведения многоквартирного жилого комплекса.

А.Кульгинов отметил, что создаются все условия для благоприятного инвестиционного климата. Так, согласно отчёту международного рейтингового агентства «Moody’s Investors Service» кредитный рейтинг столицы сменился со «стабильного» на «позитивный». Оценка включает в себя также инвестиционный рейтинг города.

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Ключевые слова: Инвестпроекты, Нур-Султан,
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