+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.39 EUR 432.24
RUB 6.13 CNY 55.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

80 млрд тенге будет выделено на развитие казахстанских сел

6 Ноября 2019 11:56
Поделиться:
80 млрд тенге будет выделено на развитие казахстанских сел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр сообщил о дополнительном выделении средств на развитие казахстанских сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Больше половины казахстанских сел нуждаются в ремонте дорог
Пять сел упразднят в Костанайской области 3 млрд тенге выделили в Жамбылской области на программу «Ауыл - Ел бесігі» Проблемные объекты Каркаралинского района посетил аким Карагандинской области

«В части модернизации инфраструктуры в текущем году получены первые положительные результаты. Это только начало. Начатую работу мы продолжим и в 2020 году. Во всех регионах страны начнется широкомасштабная модернизация сельской инфраструктуры. Уже к предусмотренным 30 млрд тенге в 2020 году будут выделены дополнительно 50 млрд», - сказал Роман Скляр на заседании Правительства.

В целом, по его словам, на выделенные средства планируется реализовать 1641 проект в 250 селах.

«В целях обеспечения занятости сельского населения и получения новых навыков, на реализуемые проекты будет вовлечена сельская молодежь. Акимам регионов необходимо в срочном порядке готовить соответствующую проектную документацию», - подчеркнул спикер.

Р. Скляр считает, что проводимая модернизация инфраструктуры придаст новый импульс для развития экономики села.

«В этой связи акиматам областей необходимо разработать и принять План развития экономики каждого села, имеющего потенциал развития. План должен содержать в первую очередь мероприятия по привлечению инвестиций и необходимых кадров на селе, развитию малого и среднего бизнеса. У каждого сельского акима должно быть четкое видение дальнейшего развития села», - заключил заместитель премьера.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив