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вчера 19:10
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80 млрд тенге будет выделено на развитие казахстанских сел
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр сообщил о дополнительном выделении средств на развитие казахстанских сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В части модернизации инфраструктуры в текущем году получены первые положительные результаты. Это только начало. Начатую работу мы продолжим и в 2020 году. Во всех регионах страны начнется широкомасштабная модернизация сельской инфраструктуры. Уже к предусмотренным 30 млрд тенге в 2020 году будут выделены дополнительно 50 млрд», - сказал Роман Скляр на заседании Правительства.
В целом, по его словам, на выделенные средства планируется реализовать 1641 проект в 250 селах.
«В целях обеспечения занятости сельского населения и получения новых навыков, на реализуемые проекты будет вовлечена сельская молодежь. Акимам регионов необходимо в срочном порядке готовить соответствующую проектную документацию», - подчеркнул спикер.
Р. Скляр считает, что проводимая модернизация инфраструктуры придаст новый импульс для развития экономики села.
«В этой связи акиматам областей необходимо разработать и принять План развития экономики каждого села, имеющего потенциал развития. План должен содержать в первую очередь мероприятия по привлечению инвестиций и необходимых кадров на селе, развитию малого и среднего бизнеса. У каждого сельского акима должно быть четкое видение дальнейшего развития села», - заключил заместитель премьера.
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