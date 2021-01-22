80 млн тенге отдали аферистке за «помощь» в получении госсубсидий туркестанцы

СОЗАКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на 80 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть Созакского районного отдела полиции с заявлением обратилась местная жительница о том, что стала жертвой мошенничества с госсубсидиями. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина, войдя к ней в доверие, обманным путем выманила 4,5 миллиона тенге, обещая помощь в получении безвозмездного кредита. Стражи порядка зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье «Мошенничество» УК РК и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Для раскрытия преступления и установления личности подозреваемой, сотрудники полиции Созакского РОП провели комплекс необходимых розыскных мероприятий. В ходе расследования оперативникам удалось выйти на след мошенницы и задержать ее по месту жительства. Ею оказалась жительница Созакского района, которую взяли под арест.

Следственно-оперативная группа Созакского РОП во главе с заместителем начальника по следствию Асылмуратом Турсынбековым провела тщательную работу по сбору доказательной базы, буквально по крупицам собирая неопровержимые улики и доказательства причастности подозреваемой к совершению мошенничества. В результате следствием установлена причастность аферистки к более 50 аналогичным фактам мошенничества, совершенным в течение года.

Как выяснилось, подозреваемая под предлогом помощи в получении госсубсидий путем мошенничества выманила у каждого из потерпевших от 350 тысяч тенге до свыше 4,5 миллиона тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная мошенническими действиями со стороны аферистки, составила около 80 миллионов тенге. Стражи порядка выясняют причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям.



