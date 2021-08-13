80-летнюю сельчанку вывели из горящего дома в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО патрульные полицейские вывели из горящего дома 80-летнюю сельчанку, сообщает Polisia.kz.
7 августа около 05:00 часов утра экипаж Батальона патрульной полиции ДП СКО в составе инспекторов службы Азамата Букуева и Нурсултана Оспанова принял тревожный вызов: проехать к одному из домов по улице Лермонтова. По поступившей информации, там горел дом.
Оперативно прибыв на место, полицейские действительно обнаружили пламя и задымление в крытом дворе, примыкающем к жилому дому. Азамат Букуев вынес три газовых баллона и вместе с напарником забежал в дом, в который уже пробрался дым. Там они увидели пожилую женщину, которая с трудом пыталась выбраться на улицу. Офицеры помогли бабушке выйти на свежий воздух, по ее просьбе – захватив лекарства. Усадив женщину в патрульную машину, еще раз проверили все комнаты дома и вместе с подоспевшими соседями начали заливать горящее пламя водой из ведер. Тем временем прибыли пожарные, которые окончательно ликвидировали очаг возгорания.
Сами Азамат Букуев и Нурсултан Оспанов скромно говорят, что это их работа и подчеркивают, что кроме них тушить пожар помогали и другие жители Саумалколя.
Азамат Букуев уже не в первый раз отличается в помощи людям на пожаре: в декабре 2019 года, также в Саумалколе, он вместе с напарником Ерланом Данкиным вывел из горящего дома двух женщин и четверых несовершеннолетних детей.
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