80-летний пенсионер из Атырау через суд добился алиментов от восьми детей и внука

В иске пенсионер указал, что уже более 10 лет проживает один. Из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные дети и внук не оказывают никакой материальной или моральной поддержки.

По словам пенсионера, из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких.

В силу пункта 1 статьи 145 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Согласно статье 153 Кодекса, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков.

Атырауский горсуд, проанализировал финансовое и семейное положение каждой из сторон, пришел к выводу, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению.

Суд взыскал на питание и лекарства пенсионера алименты в размере 3 МРП с каждого из его 8 детей и внука.

Решение суда не вступило в законную силу.