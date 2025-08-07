РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:54, 07 Август 2025 | GMT +5

    80-летний пенсионер из Атырау через суд добился алиментов от восьми детей и внука

    Пенсионер обратился в суд с иском к своим восьмерым детям и одному внуку, требуя взыскать с них алименты на его содержание, передает агентство Kazinform.

    пенсия ЕНПФ
    Фото: freepik

    В иске пенсионер указал, что уже более 10 лет проживает один. Из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные дети и внук не оказывают никакой материальной или моральной поддержки.

    По словам пенсионера, из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких.

    В силу пункта 1 статьи 145 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

    Согласно статье 153 Кодекса, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков.

    Атырауский горсуд, проанализировал финансовое и семейное положение каждой из сторон, пришел к выводу, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению.

    Суд взыскал на питание и лекарства пенсионера алименты в размере 3 МРП с каждого из его 8 детей и внука.

    Решение суда не вступило в законную силу.

    Теги:
    Атырау Пенсионеры Суды Алименты
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают