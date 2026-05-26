80-летний марафонец из Астаны преодолел дистанцию в Кейптауне несмотря на травму

Столичный ветеран спорта, 80-летний марафонец Салтанат Туйтебаев вернулся в Астану после участия в международном марафоне в Кейптауне (ЮАР), где сумел завершить полную марафонскую дистанцию несмотря на полученную по ходу забега травму, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вечером 26 мая в Международном аэропорту Нурсултана Назарбаева спортсмена встречали родные, близкие, представители спортивного сообщества и СМИ.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В зоне прилета царила теплая атмосфера — звучали поздравления, слова поддержки и благодарности за пример силы духа и преданности спорту.

– На 11-м километре я получил травму. Но все же удалось пройти дистанцию. По всему миру из категории «80+» собрали 10 человек. Принципиально важно было пройти всю дистанцию, потому что нельзя оставлять начатое. Сообщил волонтёрам, что если не смогу идти, то только в том случае заберёте меня, – рассказал марафонец.

На международном марафоне в Кейптауне ветеран вышел на старт вместе с участниками из разных стран и преодолел классическую дистанцию — 42,2 километра. Несмотря на травму, полученную во время забега, он не сошел с дистанции и сумел добраться до финиша.

Для Туйтебаева это не первый крупный международный успех. В 2025 году он стал победителем Нью-Йоркского марафона в возрастной категории 80–89 лет, показав результат 4 часа 45 минут. Еще ранее, в 2021 году, спортсмен завоевал серебряную медаль в возрастной категории 75–79 лет.

Сам марафонец отмечает, что возраст не должен становиться ограничением для движения вперед, а участие в международных стартах для него — это возможность испытать себя и показать пример молодому поколению.

Возвращение спортсмена в столицу стало еще одним напоминанием о том, что сила характера, дисциплина и любовь к спорту не имеют возрастных границ.

