80-летие писателя Сабита Досанова празднуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит творческий вечер, посвященный 80-летию писателя, драматурга и заслуженного деятеля РК Сабита Досанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известного юбиляра поздравил аким города Бакытжан Сагинтаев. Он также зачитал поздравительные письма Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В своем поздравлении Елбасы заметил, что именинник заслуживает большого уважения и внимания народа как видный писатель.





«Вы широко развиваете нашу народную литературу, особый вклад вносите в развитие художественной прозы. Желаю вам творческих успехов, крепкого здоровья вам и вашей семье!», - зачитал письмо Первого Президента РК - Елбасы аким мегаполиса.

В свою очередь, Президент РК Касым-Жомарт Токаев, поздравляя юбиляра, отметил:

«Народ вас хорошо знает как сильного писателя и деятеля, активно вовлеченного в важные общественно-политические события нашей страны. Ваш долгий творческий труд дает свои плоды. Ваши художественные произведения поднимают злободневные вопросы и находят широкий отклик среди читателей по сей день. Желаю вам, чтобы вы и дальше привлекали своих читателей интересными произведениями! Желаю вам и вашей семье крепкого здоровья!», - говорится в письме Президента РК.









Кроме того, поздравительные письма Сабиту Досанову направили председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

Теплые пожелания со сцены ГАТОБ имени Абая прозвучали и от близких, коллег и друзей писателя из разных стран.

Они высоко оценили его произведения, переведенные на многие языки мира. Делегаты из разных стран отметили, что Сабит Досанов продолжает традиции таких писателей и поэтов как Абай, Мухтар Ауэзов, Олжас Сулейменов и другие.





«Я давно слышал о вас от своих кыргызских и казахских друзей, как о замечательном человеке и писателе. Я в этом убедился лично, когда начал изучать ваше творчество и деятельность. Прочитав вашу поэзию, в частности, ваше великолепное стихотворение: «Куда вы идете, мои казахи», я еще раз убедился в истинности изречения, что сочинение стихов не работа, а состояние души. Ваша поэзия, как я ее воспринял, это выражение души казахского народа», - сказано в поздравлении сына известного киргизского писателя Чингиза Айтматова Аскара Айтматова.

Сам виновник торжества поблагодарил всех за поздравления, особо выразил благодарность Елбасы и Президенту страны, а также всем за организацию данного события.

«Я преклоняю голову перед вами и буду служить своему народу и своей стране до последних дней своей жизни», - поблагодарил всех Сабит Досанов.

Творческий вечер сопровождался выступлением известных артистов отечественной эстрады и актеров театра.





Сабит Досанов - писатель, драматург, заслуженный деятель РК, академик Российской академии педагогических и социальных наук, лауреат Государственной премии РК, обладатель ордена «Парасат» и других международных премии.

Он родился 12 января 1940 года в Костанайской области в селе Байбагыл. Является выпускником КазНУ имени Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в республиканских газетах и журналах. Занимал руководящие должности. Автор нескольких десятков художественных произведений, среди которых широко известные романы «Горная дорога», «Вторая жизнь», эпопея «Двадцатый век», повесть «Белая аруана», сборник стихов «Қазағым-ай, қайда кетіп барасын?» («Куда вы идете, мои казахи») и другие, в том числе литературоведческие монографии.





Писатель плодотворно работает и как драматург. Им написаны пьесы «Дауыл» (Циклон), «Завтра бюро», «Тозақ шенбері» (Круги ада) и другие, которые успешно идут во многих театрах нашей страны. Его творения переведены на многие языки народов мира. По словам критиков, в истории казахской литературы Сабит Досанов - второй писатель после Сабита Муканова, пишущий во всех жанрах литературы, причем одинаково талантливо.

С.Досанов - лауреат Международной премии им.М.Шолохова, кавалер ордена Державина за вклад в литературу, гуманистическую направленность произведений и общественную деятельность.



















