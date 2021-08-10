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80% кормов заготовлено в Карагандинской области

10 Августа 2021 21:11
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80% кормов заготовлено в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фермеры Карагандинской области продолжают заготовку кормов. На сегодня уже собрано 80%. Глава региона Женис Касымбек провёл онлайн-совещание по вопросам заготовительной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня при плане 2,3 млн тонн заготовлено 1 млн 860 тыс. тонн грубых кормов, из них 292,2 тыс. тонн многолетних трав, или 80% от намеченного объёма. Это четвёртый показатель в республике», – доложил и. о. руководителя управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов.

Кроме того, заготовлено 6,5 тыс. тонн сенажа, 1,5 тыс. тонн силоса.

В сенокосной кампании задействовано около 30 тыс. единиц техники.

На совещании также рассказали, какую помощь получили фермеры в Улытауском районе, пострадавшие от природных пожаров.

В качестве компенсации за сгоревшие сенокосные угодья выделяются площади из земель запаса и неиспользуемые земли фермеров по договоренности сторон. За погибший при пожаре скот фермер получит около 17 млн тенге.

Со стороны государства на сенокосную кампанию дополнительно выделено 3 тыс. тонн удешевлённого дизтоплива.

С сенозаготовителями подписываются меморандумы о недопущении повышения цен на сено для личных подсобных хозяйств, в которых сосредоточено более 40% скота.

Для оперативного решения вопросов действуют региональные штабы.

«В целом, ведётся работа по плану. Большинство хозяйств идёт с опережением. В трёх районах возникло отставание из-за дождей, но сейчас погода нормальная, смогут завершить заготовку вовремя. Возникающие вопросы решаются оперативно», – отметил Женис Касымбек.



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#Карагандинская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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