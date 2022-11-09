80% европейцев вынуждены значительно сократить расходы – опрос

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Исследование, проведенное французской неправительственной организацией по борьбе с бедностью Secours Populaire, показывает, что более половины европейцев ощущает финансовый риск, а 80% вынуждены значительно сократить расходы, передает собственный корреспондент МИА«Казинформ» со ссылкой на Guardian.

Согласно опросу, каждый четвертый житель Европы оказался в шатком финансовом положении из-за роста стоимости жизни, вызванный высокими ценами на энергоносители и безудержной инфляцией.

Опрос среди жителей Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великобритании показал, что у более половины (54%) граждан этих стран снизилась покупательная способность за последние три года – в основном из-за повышения цен на продукты питания, топливо, отопление и арендную плату.

Около 62% % опрошенных заявили, что сократили расходы на поездки, 47% - начали экономить на отопление, 40% – нашли вторую работу, 29% – пропускали прием пищи. 64% респондентов признались, что теперь они периодически не могут решить, в чем сэкономить еще, поскольку они уже сократили все, а 27% испытывают страх потерять свой дом.

Исследование также показало, что для большинства европейцев их будущее выглядит гораздо хуже. 55% опрошенных заявили, что они сталкиваются с очень значительным риском впасть в нестабильное положение в ближайшие месяцы – при этом каждый пятый из них оценивает такую возможность как очень высокую.

Опрос показал, что, что респонденты сократили расходы на собственный досуг (76%), парикмахерские и косметические процедуры (72%) и расходы на одежду (72%), чтобы сохранить качество жизни своих детей.

Почти половина родителей (48%) в шести странах также рассказали, что они регулярно урезают траты на продукты для себя, чтобы накормить своих детей. В то время как 66% отметили, что они были вынуждены ограничить расходы на деятельность своих детей, включая прогулки и праздничные мероприятия.

Согласно исследованию, наиболее обеспокоенными надвигающимся кризисом среди опрошенных были итальянцы и греки (70% и 68% соответственно), а наиболее подверженными риску впасть в бедность являются пенсионеры в Германии (61%), молодые люди в Италии (57%) и семьи с одним родителем в Великобритании (55%).

Фото:theguardian.com