8 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 лет назад (1969) родился БОЗУМБАЕВ Канат Алдабергенович — заместитель Премьер-министра РК.

Фото: Akorda

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1993).

Трудовая деятельность: экономист ТОО «Эдем Лтд» (1993-1994); помощник акима г. Алматы (1994-1997); директор по экономическим вопросам ТПО «Алмаз и компания» (1997); начальник отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (1997); начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (1997-1998); директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1998-2000); вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (2000); первый вице-президент ОАО «KEGOC» (2001); президент ОАО «KEGOC» (2001-2007); председатель Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации (2003-2007); председатель совета директоров АО «Air Astana» (2007); председатель совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2007-2008); председатель совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (2008); председатель правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2007-2008); председатель правления АО «KEGOC» (2008-2009); аким Жамбылской области (2009-2013); аким Павлодарской области (2013-2016); министр энергетики Республики Казахстан (2016-2019); помощник Президента Республики Казахстан (2019-2021); аким Алматинской области (2021-2022); советник Президента Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности — с марта 2024 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат», «Барыс»; медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «20 жыл Астана» (2018).

46 лет назад (1980) родился БАЙМИШЕВ Руслан Нурашевич — президент Казахстанской Горнорудной Палаты.

Фото: primeminister.kz

Окончил Юридическую академию «Фемида» (2006); Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева (2012).

Трудовая деятельность: заместитель руководителя Республиканского центра геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов, затем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2008-2013); руководитель Государственного учреждения «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2013-2014); руководитель Республиканского государственного учреждения «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2019); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности — с ноября 2023 года.

44 года назад (1982) родился ЕСМАХАНОВ Алмасбек Абилкасымович — аким Казалинского района Кызылординской области.

Фото: gov.kz

Окончил Кызылординский гуманитарный университет по специальности «Финансы и кредит» (2005), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности юриспруденция (2009); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и магистратуру Университета Дюка, штат Каролина, США, по специальности «Политология» (2013).

Трудовая деятельность: специалист городского отдела экономики и бюджетного планирования (2006); ведущий специалист, главный специалист областного департамента занятости и социальных программ (2007-2008); главный специалист, главный инспектор организационно — инспекторского отдела аппарата акима города, заместитель акима поселка Тасбогет, руководитель отдела (2008- 2012); аким Карауылтобинского сельского округа (2012-2014); главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима области, руководитель отдела (2014-2015); заместитель акима Шиелийского района (2015-2018); руководитель аппарата акима города Кызылорды (2018-2019); руководитель городского отдела культуры и развития языков, руководитель городского отдела предпринимательства, промышленности и туризма, руководитель городского отдела внутренней политики (2019-2020); заместитель акима Шиелийского района (2020-2022); заместитель руководителя Кызылординского областного управления общественного развития (2022-2023); руководитель управления общественного развития Кызылординской области (2023-2024); председатель Кызылординского областного филиала партии «AMANAT» (2024-2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

43 года назад (1983) родился ИМАНАШЕВ Дархан Серикович — председатель правления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

Фото: КазАвтоЖол

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, инженер дорожного движения; Карагандинский институт актуального образования «Болашак», юриспруденция.

Трудовая деятельность: дорожный мастер ТОО «Ритм» город Караганда (2004-2005); ведущий специалист, начальник отдела государственных закупок и сметно-договорных работ, помощник генерального директора, исполняющий обязанности директора управления государственных закупок, юридической и адмхозработы республиканского государственного предприятия «Казавтодор» города Астана (2005-2008); главный эксперт управления административной работы департамента административной работы и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан города Астана (2008-2009); помощник министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, помощник начальника управления обеспечения деятельности министра и связи со средствами массовой информации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальник управления развития автодорог департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальник управления подготовки инвестиционных проектов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2009-2012); советник акима Карагандинской области (2012-09.2012); заместитель акима города Караганды (09.2012-2013); директор Восточно-Казахстанского областного филиала Акционерного Общества «Тодини Конструциони Дженерали С. п.А».

На занимаемой должности — с декабря 2023 года.

39 летназад (1987) родилась ДУБИРОВА Жаннат Балгабаевна — вице-министр промышленности и строительства РК.

Фото: primeminister.kz

Родилась в Костанае. Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, бакалавр техники и технологии (2008); Университет Манчестер (Великобритания), магистр, информационные технологии и ИТ-менеджмент (2015).

Трудовая деятельность: администратор метаданных, руководитель проектов ТОО «Bimash» (2006-2008); главный менеджер ДИТ АО «Цеснабанк» (2008-2010); заместитель ИТ директора транспортной группы ENRC Logistics (2010-2012); IT Performance Manager ENRC Group (2012-2013); advisory manager ТОО «PricewaterhouseCoopers» (PwC) (2013-2016); заместитель председателя правления АО «Астана Innovations» (2016-2017); руководитель ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата г. Нур-Султан (2017-2022); заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с декабря 2023 года.

27 лет назад (1999) родилась НАУАТБЕК Акмарал Мараткызы — казахстанская парадзюдоистка, чемпионка летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Фото: csp-parasport.kz

Родилась в городе Астана.

Спортивная деятельность: участвовала в молодежных чемпионатах мира в 2017, 2018 и 2019 гг.; после ухудшения зрения перешла в паралимпийское дзюдо (2021); выиграла чемпионат мира по парадзюдо в Баку в категории до 48 кг (класс J2), победив в финале чемпионку Паралимпиады-2016, француженку Сандрин Мартине (2022); победила на Азиатских параиграх-2022 в Ханчжоу (2023); на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже в весовой категории до 48 кг (класс J2) в финале турнира победила француженку Сандрин Мартине и завоевала золотую медаль Паралимпиады (2024).

Лауреат национальной премии «Халықтың сүйіктісі — Народный любимец» (2025).