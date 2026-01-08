8 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1864 году в Тургае Ыбырай Алтынсарин открыл первую школу для казахских детей. В 1860 году областное правление поручило ему открыть начальную школу для казахских детей в Оренбургском управлении (Тургай) и назначило учителем русского языка. Открыть школу было делом нелегким: не было средств, не было поддержки областного правления и местных властей. Однако трудности не остановили Алтынсарина. Воодушевленный просветительскими идеями, он разъезжал по аулам, разъясняя населению значение светского образования. Собрав у казахского населения средства, он приступил к строительству школы, торжественное открытие которой состоялось 8 января 1864 года. При школе был создан интернат.

В 1963 году состоялся I Учредительный съезд Союза кинематографистов Казахстана, первым секретарем которого был избран Шакен Айманов.

В 1992 году в Жезказгане торжественно был открыт Дворец школьников имени первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова.

Аубакиров Токтар Онгарбаевич (1946) — 72-й (и последний) космонавт СССР, первый космонавт-казах, генерал-майор ВВС Казахстана, Народный Герой Казахстана (1995), Герой Советского Союза (1988), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1990), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

В 1997 году Жамбыл был переименован в Тараз. Городу возвращено историческое название, упоминание о котором сохранилось в китайских источниках середины I в. до н. э.

В 2007 году в Париже открылось Общество казахско-французской дружбы. Обществу, учрежденному по инициативе наших соотечественников, живущих во Франции, было присвоено имя Мустафы Шокая — выдающегося общественного и политического деятеля национальной истории первой половины прошлого столетия, публициста, идеолога борьбы за свободу и независимость Средней Азии, одного из руководителей партии «Алаш Орда».

В 2014 году юные домбристы ансамбля казахских народных инструментов музыкальной школы № 2 города Астаны завоевали первое место на прошедшем в китайской столице международном музыкальном конкурсе «Пекинский звездопад». В конкурсе приняли участие 40 музыкальных коллективов из Казахстана, Китая, России и Монголии.

В 2018 году в Абу-Даби казахстанские фигуристы завоевали четыре медали: две бронзовые, одну серебряную и одну золотую на первом международном турнире по фигурному катанию FBMA Trophy. Лучший результат показал Никита Манько. Столичный фигурист стал лучшим среди юниоров с результатом 139.30 баллов по сумме выступлений в произвольной и короткой программах.

В 2019 году впервые в список официальных членов комиссии FIDE вошли представители Казахстана. Этот список утверждается раз в три года на президентском совете Всемирной шахматной федерации. Традиционно членство в комиссии получают видные деятели шахматного спорта, внесшие весомый вклад в развитие культуры и популяризации интеллектуальной игры в своей стране.

Всего в состав комиссии вошло 224 человека из более чем 130 стран мира. Ранее в комиссии ФИДЕ не было ни одного представителя Казахстана.

В 2019 году комиссия Книги рекордов Гиннесса официально подтвердила рекорд актюбинских врачей по единовременному измерению артериального давления. В течение часа 500 врачей измерили артериальное давление 4 270 актюбинцев в возрасте 18-60 лет, ознакомили их с полученными данными и выдали им соответствующие рекомендации.

Ранее мировой рекорд по наибольшему числу измерений артериального давления в единицу времени принадлежал Индии: в 2015 году индийцы за час измерили давление 3 600 человек.

В 2019 году в Египте, в Каирском университете, был открыт научно-образовательный центр аль-Фараби, который будет служить хорошей платформой для изучения и популяризации наследия не только аль-Фараби, султана Бейбарса, но и общих исторических и культурных ценностей двух дружественных стран. На базе центра аль-Фараби впервые в Каирском университете введена дисциплина по изучению казахского языка.

В 2020 году Казахстан принял председательство в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), на период 2020–2021 годов.

Церемония передачи председательства прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием послов и экспертов государств-членов группы при ООН и Высокого представителя ООН по вопросам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств Фекитамоелоа Утоикаману.

В 2021 году в Казахстане был издан фундаментальный научный труд «Тюркский мир: историко-культурный атлас», в котором представлены карты тюркского мира с древнейших времен до нового времени, начиная с карты Птолемея и далее.

Географическая карта позволяет визуализировать огромные пространства и исторические панорамы и потому является мощным инструментом формирования национального самосознания, полного и многогранного представления о родине, которое всегда было священным понятием у тюркских народов. Данный историко-культурный атлас издан с этой целью.

В 2021 году в Казахстане был создан Комитет рыбного хозяйства, перед которым стоят задачи по расширению существующих мер государственной поддержки реализации программы, совершенствованию законодательства, налаживанию производства кормов для рыбы, кадровому обеспечению.

В 2023 году казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на турнире The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit в китайском городе Сиане. Спортсменка набрала 8,5 очка, как и представительница Азербайджана Гюнай Мамедзаде, но уступила «золото» по дополнительным показателям.

В 2025 году казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (25-е место в рейтинге WTA) установила личный рекорд после победы над туниской Онс Жабер (40-е место) на турнире в Аделаиде (Австралия). В 1/8 финала Путинцева победила Жабер в двух сетах — 6:2, 6:4 — и поднялась в live-рейтинге WTA на 24-е место — это лучший результат в карьере казахстанки. Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде: она уступает только Елене Рыбакиной (6-е место).