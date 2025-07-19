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    21:29, 18 Июль 2025 | GMT +5

    8-я Генассамблея Азиатского Паралимпийского комитета пройдет в Астане

    С 11 по 14 августа в Астане пройдет 8-я Генеральная Ассамблея Азиатского Паралимпийского комитета (АПК), передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Азиатский Паралимпийский комитет
    Фото: asianparalympic.org/gallery/

    По словам организаторов, это значимое международное событие впервые проводится в Центральной Азии.

    В Ассамблее примут участие более 120 делегатов из 45 стран Азии — руководители национальных паралимпийских комитетов, представители международных спортивных организаций, а также президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс.

    Основные мероприятия в рамках Ассамблеи: пленарные заседания и рабочие встречи, обсуждение актуальных вопросов развития паралимпийского спорта в регионе, презентации программ и инициатив стран-участниц. Кроме того состоится церемония награждения Asian Awards 2025, посвящённая достижениям в паралимпийском движении, предусмотрена  культурная программа и экскурсионные мероприятия. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве и обмен опытом.

    Ранее мы писали, что Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в сфере паралимпийского спорта. 

    Теги:
    Спорт Китай Параспорт
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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