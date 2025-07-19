8-я Генассамблея Азиатского Паралимпийского комитета пройдет в Астане

По словам организаторов, это значимое международное событие впервые проводится в Центральной Азии.

В Ассамблее примут участие более 120 делегатов из 45 стран Азии — руководители национальных паралимпийских комитетов, представители международных спортивных организаций, а также президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс.

Основные мероприятия в рамках Ассамблеи: пленарные заседания и рабочие встречи, обсуждение актуальных вопросов развития паралимпийского спорта в регионе, презентации программ и инициатив стран-участниц. Кроме того состоится церемония награждения Asian Awards 2025, посвящённая достижениям в паралимпийском движении, предусмотрена культурная программа и экскурсионные мероприятия. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве и обмен опытом.

Ранее мы писали, что Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в сфере паралимпийского спорта.