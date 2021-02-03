8 тысяч квадратных метров жилья сдано в 2020 году в Шетском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Шетском районе по программе «Ауыл - Ел бесігі» должны построить канализационную систему, реконструировать водопровод и отремонтировать дороги. Об итогах прошлого года и планах на 2021-й рассказал аким района Мухит Мухтаров во время онлайн-совещания под председательством главы Карагандинской области Жениса Касымбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году по программе «Ауыл - ел бесігі» в Шетском районе планируется реализовать 13 проектов, девять из них - в посёлке Агадырь. Это проекты по ремонту дорог, строительству канализационной системы и сети резервного водоснабжения от первой оптовой насосной станции, строительству спортзала и столовой в общеобразовательной школе имени Ермекова», - рассказал Мухит Мухтаров.

Также запланирована реконструкция водопровода в селе Бирма и средний ремонт дорог в селе Сакена Сейфуллина и посёлке Красная Поляна.

Большое внимание в районе уделяется и строительству жилья. По программе «Нұрлы жер» в прошлом году в Агадыри началось строительство двух 12-квартирных домов. В этом году стройка должна быть завершена. Всего в 2020 году введено в эксплуатацию 7 915 квадратных метров, что на 6,8% больше, чем в 2019-м. В этом году планируется сдать 8 712 квадратных метров.

По итогам онлайн-совещания глава области дал ряд поручений по развитию Шетского района.

«В прошлом году бюджет района увеличился вдвое по сравнению с 2019-м. По программам «Ауыл - ел бесігі» и «Дорожная карта занятости» проделана большая работа. Важные проекты по «Ауыл - ел бесігі» представлены и в этом году. Мы их все поддерживаем. Что касается строительства двух домов в Агадыри - их обязательно нужно завершить в этом году», - отметил Женис Касымбек.