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8 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Сентября 2022, 07:00
8 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день солидарности журналистов

Учрежден в 1958 году на конгрессе Международной организации журналистов, который прошел в Бухаресте. Праздник отмечают все журналисты, репортеры, корреспонденты. Дата для празднования Международного дня солидарности журналистов была выбрана в память о казни в 1943 году фашистами чехословацкого журналиста, публициста, активиста чехословацкой компартии Юлиуса Фучика.

Международный день грамотности

Создан для привлечения внимания к вопросам повышения грамотности населения планеты. Дата празднования выбрана в честь годовщины торжественного открытия в 1965 году Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности.

СОБЫТИЯ

В 1824 году образован самый старый город Карагандинской области - Каркаралинск, который занимает важное место в экономической и культурной жизни развития области. Его история началась с небольшого степного поселка, уединившегося в долине горной речки, где в 1824 году была заложена крепость, а через три года она преобразовалась в казачью станицу. В 1869 году Каркаралинск стал уездным центром. Через него шли великие караванные пути из Центральной Азии в Сибирь - Великий Шелковый путь, также здесь проходила знаменитая Кояндинская ярмарка.

В 1945 году запущен в эксплуатацию Атырауский нефтеперерабатывающий завод, являющийся первенцем нефтепереработки Казахстана. Первой продукцией завода был автомобильный бензин. Первоначальная мощность завода составляла 800 тыс. тонн переработки нефти в год и базировалась на нефти Эмбинского месторождения, привозном Бакинском дистилляте.

В 1993 году научно-исследовательским издательским центром «Мұраттас» (Алматы) на казахском языке издано произведение великого среднеазиатского поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Яссауи «Книга мудрости» («Диуани хикмет»).

В 1994 году в целях совершенствования и повышения эффективности инвестиционной деятельности, осуществляемой за счет государственных и привлекаемых под государственные гарантии финансовых ресурсов, создан Государственный банк развития Республики Казахстан.

В 1997 году на кладбище ханов на северо-западе аула Орда Западно-Казахстанской области состоялась церемония открытия мавзолея Жангир хана.

Мавзолей имеет свой порядок и правила содержания. В здании нельзя фотографироваться, трогать руками реликвии. Об истории каждого экспоната рассказывает экскурсовод.

В 2001 году в столице открыли этномемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен», расположенный на левобережье Есиля на площади в 1,7 га. Всего в экспозиции представлено более 100 экспонатов, представляющих все регионы республики.

В 2006 году на Монгольском национальном общественном телевидении начала свою работу редакция казахских программ «ТВ-Толкын». Телевизионные передачи на казахском языке на центральном канале выходят 1 раз в неделю, направлены на казахскоязычную аудиторию Монголии и имеют широкий спектр вещания, рассказывая телезрителям обо всех аспектах жизни казахов в Монголии.

В 2007 году в Актюбинской области в поселке Жиренкопа Хобдинского района состоялось торжественное открытие мемориального комплекса Кобланды батыра, воздвигнутого вокруг бывшего захоронения. По дороге к мавзолею установлены камни-менгиры, как сарбазы, охраняющие покой полководца. Сбоку - в виде воинского лука - здание, в котором расположился небольшой музей, и гостиница. Архитектор - Бек Ибраев.

В 2010 году в рамках акции «Одна страна - одна книга 2010» было выпущено электронное издание «Жұбан Молдағалиев. «Мен қазақпын - Я - казах» на казахском и русском языках.

В лазерном диске нескольких разделов: информация по истории акции «Одна страна - одна книга», биография выдающегося казахского поэта, интерактивная выставка произведений Молдагалиева. В разделе «Приложение» опубликованы тексты песен Ж. Молдагалиева.

В 2015 году АО «Казпочта» ввело в обращение почтовую марку, посвященную 550-летию Казахского ханства. Марка выполнена в форме марочного листа из 6 штук, офсетным способом в 6 красок. Размер марочного листа - 156х148 мм, размер марки - 52х36 мм. Тираж составит 5 040 штук, номиналом в 550 тенге. Дизайн разработан художником Рахимжаном Ахмединым.

В 2016 году в столице состоялось открытие первого в мире международного конкурса кобызистов, в котором приняли участие более 30 человек из стран Америки, Азии, Европы. В рамках торжественной церемонии у многофункционального комплекса «Тiлеп кобыз сарайы» был открыт бюст Тлепа Аспантайулы, жившего в 1757-1820 годах.

В 2019 году военнослужащие второй казахстанской миротворческой роты, которая находилась в Ливане, получили медали ООН «На службе мира». Личному составу сводной роты её вручил начальник штаба временных сил ООН. На обратной стороне медали, которая отмечает факт участия в миссии ООН, расположена рельефная надпись «IN THE SERVICE OF THE PEACE», что означает - «На службе мира». За период нахождения в миссии наша миротворческая рота закрепила за собой статус «миротворцев-профессионалов».

В 2019 году в Алматы в Казахском государственном академическом театре имени Мухтара Ауэзова состоялась премьера спектакля «Фариза», посвященного 80-летию великой казахской поэтессы Фаризы Онгарсыновой.

Главную роль на сцене исполнила талантливая актриса Назгуль Карабалина, которая сумела точно передать образ поэтессы, ее душу, до последнего пытавшуюся доказать свою верность и любовь к одному человеку, открыто изложив свои мысли на бумаге в стихах.

В 2020 году казахстанские ученые разработали технологию получения белков вируса оспы овец в транспластомных растениях. Эта технология апробирована при создании вакцин для ряда заболеваний, однако для вируса оспы овец предложена впервые и не имеет аналогов в мире. Способ, разработанный казахстанскими учеными, позволяет нарабатывать вирусные антигены в генетически модифицированных растениях табака. Полученные антигены в дальнейшем служат в качестве основы для производства рекомбинантной вакцины к вирусу оспы овец. Растительные системы получения рекомбинантных вакцин являются привлекательной альтернативой в сравнении с другими эукариотическими системами из-за своей низкой себестоимости, высокой производительности и безопасности, так как в них отсутствуют патогенные для человека и животных вирусы.

В 2021 году в Нур-Султане открыли памятник прославленному борцу, чемпиону мира, олимпийскому чемпиону Жаксылыку Ушкемпирову. Памятник установлен перед Дворцом Jekpe-Jek имени Ж. Ушкемпирова.

Скульптура выполнена из бронзы, постамент - из гранита. Высота - 7,5 метров. Автор - Ербол Зиябеков.


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