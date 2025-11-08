8 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День статистика в Казахстане

Дата праздника приурочена к годовщине образования единых централизованных статистических органов в Казахстане в 1920 году, когда было подписано Правительством Казахской АССР «Положение о государственной статистике в Казахской АССР».

Всемирный день градостроительства (урбанизма)

Учрежден в 1949 году. Посвящается развитию градостроительства как отрасли, благодаря которой все больше людей могут получить комфортное пространство для жизни, где обеспечены все необходимые нужды.

Идею введения праздника в качестве международного предложил профессор Университета Буэнос-Айреса Карлос Мариа делла Паолера, чтобы заинтересовать общество профессиональным проектированием различных городских сооружений. Ныне праздник отмечается в более чем 30 странах мира.

Всемирный день без Wi-Fi

Согласно вердикту Всемирной организации здравоохранения, радиочастотный диапазон, в котором работает Wi-Fi, не несет ощутимой угрозы здоровью людей. Тем не менее, некоторые организации высказывают опасения по этому поводу. В их числе Международная федерация защитников окружающей среды (FAI), зарегистрированная в Венесуэле. В 2016 году FAI объявила 8 ноября Всемирным днем без Wi-Fi, чтобы обратить внимание общественности на возможные риски, связанные с повсеместным использованием беспроводных технологий, и призвать людей по возможности использовать кабельное подключение вместо беспроводного.

Всемирный день рентгенографии

Всемирный день рентгенографии, как и Международный день радиологии, приурочен к годовщине открытия рентгеновского излучения. И если Международный день радиологии посвящен всем сферам использования ионизирующих излучений в медицине, то Всемирный день рентгенографии — только использованию рентгеновского излучения для получения изображения внутренних органов.

Международный день радиологии

Праздник появился в 2012 году, он является совместной инициативой Европейского общества радиологов, Общества радиологов Северной Америки, а также Американского колледжа радиологии. Дата праздника посвящена годовщине открытия рентгеновского излучения в 1895 году.

СОБЫТИЯ

В 1920 году Советом Народных Комиссаров Киргизской (Казахской) АССР было утверждено Положение о государственной статистике в Киргизской (Казахской) АССР. В этот же год было образовано статистическое управление Казахской АССР. Позже, в 1948 году, создано Статистическое управление при Совете Министров Казахской ССР.

В 1997 году в Алматы в резиденции Президента РК состоялась торжественная церемония передачи государственных символов Республики Казахстан и штандарта Президента в Акмолу.

В 2002 году Постановлением Правительства Республики Казахстан на базе Республиканского казенного предприятия «Казахское информационное агентство» (КазААГ, ранее КазТАГ) была образована новая национальная компания со 100-процентным участием государства в уставном капитале. Презентация АО «НК «Казинформ» состоялась в Астане 19 марта 2003 года.

МИА «Казинформ» — международная и самая крупная и разветвленная корреспондентская сеть в Казахстане, охватывающая все регионы страны.

В 2004 году в Министерстве иностранных дел РК состоялось первое заседание Клуба послов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Были рассмотрены вопросы взаимодействия секретариата ШОС, Совета национальных координаторов и постоянных представителей при посольствах, аккредитованных в Казахстане.

В 2004 году Семипалатинской мечети был передан Коран, изданный в 1907 году в Казани. Он был обнаружен в ходе ремонта старого здания финансовым директором товарищества «Дау-Каз» в Семипалатинске Олегом Власенко. В издании наряду с арабским текстом Корана приводится также его перевод на русский язык, выполненный Гордием Саблуковым, русским востоковедом.

В 2010 году в Караганде на Аллее звезд появился еще один именной знак — в честь народного артиста РК, лауреата Государственной премии, профессора Кайрата Байбосынова.

Кайрат Байбосынов — советский и казахский певец и музыкальный педагог. Родился в Жезказганской области в 1950 году. В 1969 году окончил Казахскую эстрадную студию. Он — ученик знаменитого певца, лауреата Государственной премии, народного артиста КазССР Жусупбека Елебекова. Творческий путь начал с участия в молодежном ансамбле «Гулдер». Ему был характерен низкий, бархатного тембра баритон, который был оценен многими известными исполнителями. Репертуар К. Байбосынова богат и разнообразен — это казахские народные песни «Ардак», «Каргаш», «Суржекей», «Алконыр», песни народных композиторов: Биржан-сала, Ахана-сере, Мустафы, Естая, Ибрая, Жаяу Мусы, песни современных композиторов. Он впервые исполнил более 60 казахских народных песен, ранее не звучавших со сцены.

В 2011 году впервые среди стран СНГ в Казахстане вышла Казахская телевизионная энциклопедия. Она дает полную информацию не только об отечественных телекомпаниях, но и о популярных телевизионных программах, вышедших в телеэфир в разное время в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В 2013 году солистка столичного Театра оперы и балета «Астана опера» Салтанат Ахметова завоевала награду «Klassik Herbst in Gutersloh' Forderpreis» («Классическая осень в Гютерсло»), выйдя в финал одного из крупнейших конкурсов вокалистов Neue Stimmen в Германии. На этот конкурс заявки подали почти 1,5 тысячи человек, из них прошло всего 40. В финал же посчастливилось попасть лишь девяти вокалистам, в их числе — Салтанат Ахметовой.

В 2018 году в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» прошла церемония открытия памятной плиты женщинам-эстонкам, отбывавшим наказание в лагере в 1938–1953 годы, участие в которой приняли премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас.

По окончании визита Ю. Ратас оставил в книге отзывов пожелания и выразил благодарность за сохранение памяти о безвинных жертвах политических репрессий периода 30-50-х гг. В память о музее гостю был вручен сборник воспоминаний детей, репрессированных «Ұрпақтар ұмытпайды. Помнят потомки», изданный коллективом музея к 10-летию музея и 80-летию начала массовых политических репрессий.

В 2019 году в столице появилась единственная в Казахстане библиотека, в которой собраны книги польских авторов на разных языках.

На книжных полках, символично выстроенных в слово «кiтап» — польская классика от Адама Мицкевича до нобелевских лауреатов по литературе Генрика Сенкевича, Владислава Реймонта, Виславы Шимборской и Чеслава Милоша (последние, кстати, на казахском языке), историческая и детская литература. Отдельный стеллаж отведен книгам так называемых «польских певцов Казахстана» Адольфа Янушкевича и Александра Затаевича и казахстанских авторов польского происхождения.

В 2021 году 14-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова, выступавшая в весовой категории до 44 кг, стала трехкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу-Даби, ОАЭ.

В 2021 году Дарежан Омирбаев получил приз «Лучший режиссер» за фильм «Акын», который участвовал в конкурсной программе 34-го Токийского международного кинофестиваля.

Tokyo International Film Festival — фестиваль класса «А», который входит в 15 лучших кинофестивалей мира, одобренных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Он проводится с 1980-х годов и является одним из важнейших в мире.

В 2021 году казахстанские ученые создали раствор для комплексной диагностики рака шейки матки и получили на него патент. В результате данный продукт был включен в Реестр лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан.

В 2024 году в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по спортивному и боевому самбо среди взрослых. Масштабное событие проходит в Казахстане во второй раз и объединило 470 спортсменов из 80 стран мира. Честь страны на мировом первенстве отстаивали 28 казахстанских атлетов. В церемонии открытия принял участие вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, который пожелал успехов спортсменам.

— Проведение чемпионата мира в нашей столице спустя 19 лет — это особое событие и большая честь для Казахстана. Сильные традиции казахстанской школы самбо делают проведение этого чемпионата здесь закономерным. Уверен, что данное событие будет способствовать дальнейшему развитию интереса молодежи к самбо, — отметил вице-министр.

В 2024 году Казахстан и страны Бенилюкса подписали Протокол об изменении Соглашения, упрощающий визовый режим для владельцев служебных паспортов. Документ направлен на устранение бюрократических барьеров и улучшение взаимодействия между ведомствами. Теперь госслужащие Казахстана, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга смогут въезжать без визы и находиться в странах до 90 дней.