8-летняя казахстанка идет без потерь на чемпионате мира по шахматам в Алматы

Мировое первенство среди детей от 6 до 14 лет проходит по швейцарской системе, что означает серьезное испытание для лидеров – им приходится играть друг с другом.

Таким образом, после 3 тура в категории до 12 лет у мальчиков осталось только 6 шахматистов-лидеров, не проигравших ни разу, а в возрастной категории до 12 лет у девочек – 8 непобежденных шахматисток, считающихся фаворитками.

В четырех других категориях таких абсолютных лидеров побольше. Среди участниц до 8 лет их 10, включая 2 казахстанок – Алишу Бисалиеву (1704, Астана) и Зере Нарымбет (1619, Павлодарская область), среди участников до 8 лет – 11, в том числе Абильмансур Бахытжан (1607, Алматы).

В возрасте до 10 лет среди мальчиков – 14 лидеров, включая Диаса Аманбека (1796, Туркестанская область), Алихана Назарбека (1852), Нурмухамеда Елемеса (1868) (оба – Алматы) и Нурали Нуршина (1872, Астана). Среди аналогичного возраста среди девочек – 9 лидеров, включая Милану Филиппову (1760, Алматы) и Инжу Абибуллу (1539, Актюбинская область). Единственным лидером стартового списка, без потерь прошедшая первые три тура – казахстанка Алиша Бисалиева.

Отметим, что за награды чемпионата мира по шахматам среди детей соревнуются 842 участника из 88 стран, включая 229 казахстанцев.

Церемония открытия состоялась 19 сентября.