8 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

51 год назад (1975) родился ДАЛЕНОВ Руслан Ерболатович — заместитель председателя правления Евразийского банка развития, государственный деятель Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба ЕАБР

Родился в городе Целиноград (Астана). Окончил Университет Мармара (Стамбул), экономист .

Трудовая деятельность: сотрудник, начальник отдела нефти, газа и энергетики, начальник департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов РК (1999-2002); исполняющий обязанности начальника управления текущих доходов департамента доходов, конвенций и контрактов Министерства финансов РК (2002-2003); начальник управления анализа и текущего прогнозирования доходов Налогового комитета Министерства финансов РК (2003); директор департамента анализа доходов Министерства финансов РК (2003-2005); директор частной компании, руководитель экономической группы ТОО «Агентство по исследованию рентабельности инвестиций» (2005-2008); вице-министр финансов РК (2008-2017); первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2017-2019); министр национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности — с февраля 2021 года.

51 год назад (1975) родился АБИЛЬДИНОВ Бакыт Урустемович — заместитель Управляющего делами Президента РК.

Фото: astana.kgd.gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина; Университет «Туран»; Евразийский институт рынка.

Трудовая деятельность: и. о. инспектора Налогового комитета по г. Алматы Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2000); и. о. инспектора, налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор Налогового комитета по г. Капчагаю Налогового комитета Министерства финансов РК (2000-2005); главный налоговый инспектор Налогового комитета по г. Алматы Налогового комитета Министерства финансов РК (2005-2007); главный налоговый инспектор, начальник отдела Налогового комитета по г. Капчагаю Налогового комитета Министерства финансов РК (2007-2008); ведущий специалист-ведущий налоговый инспектор, главный специалист-главный налоговый инспектор налогового департамента по г. Алматы, начальник отдела налогового управления по Алатаускому району, начальник отдела налогового управления по Ауэзовскому району, начальник отдела, руководитель отдела налогового управления по Бостандыкскому району, руководитель отдела, руководитель управления налогового департамента по г. Алматы Налогового комитета Министерства финансов РК (2008-2014); и. о. руководителя отдела, руководитель отдела департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2014-2015); заместитель руководителя управления государственных доходов по Алатаускому району, заместитель руководителя управления государственных доходов по Медеускому району, заместитель руководителя управления государственных доходов по Алатаускому району, заместитель руководителя управления государственных доходов по Алмалинскому району департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2015-2021); заместитель руководителя департамента государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2021-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

48 лет назад (1978) родился МЕНИЛБЕКОВ Мадияр Смадилович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный Представитель РК при Организации Исламского Сотрудничества.

Фото: Gov.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Университет «Исламский призыв», город Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения; Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, магистр филологии.

Трудовая деятельность: старший преподаватель Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» (2002-2005); старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК (2005-2006); третий секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006); атташе, третий, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2006-2011); первый секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2011-2012); советник посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2012-2015); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2015-2017); генеральный консул Республики Казахстан в Дубае (2017-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2019-2024).

На занимаемой должности — с апреля 2024 года.

46 лет назад (1980) родился ЖАЙСАНБАЕВ Канатбек Бахытович –заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: akorda.kz

Родился в Кызылорде. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист; Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист.

Трудовая деятельность: преподаватель Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (2000-2001); главный специалист администратора судов по Кызылординской области (2001); главный специалист, главный инспектор, заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2001-2005); начальник управления правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2005-2007); юрист ТОО «Kazakh Integrated Services» и ТОО «CNRG Capital» (2007-2008); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2008-2010); руководитель аппарата акима Кызылординской области (2010-2016); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2016-2021); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

44 года назад (1982) родилась СМЫШЛЯЕВА Екатерина Васильевна — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Родилась в Костанае. Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, преподаватель химии; Костромский государственный университет им. Некрасова, специалист по работе с молодежью в сети Интернет.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры химии Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова (2003-2005); заместитель директора по воспитательной работе и общественному согласию аграрно-биологического института Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова (2005-2006); руководитель программы ОО «Костанайский областной педагогический отряд «Ровесник» (2006-2008); консультант по молодежной политике отдела идеологической и общественно-политической работы Костанайского областного филиала НДП «Нур Отан» (2008-2013); председатель ОО «Общественно-педагогическое движение Костанайской области», по совместительству заместитель главного врача по маркетингу Костанайского перинатального центра (2013-2015); председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Костанайской области» (2015-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва по партийному списку от партии «AMANAT» (2021-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

39 лет назад (1987) родился АСАУТАЕВ Бахтияр Берикович — заместитель директора Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК.

Фото: eec.eaeunion.org

Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова (2010); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; Дипломатическую академию при МИД РФ (2023).

Трудовая деятельность: работа на различных должностях в Управлении экономики и бюджетного планирования Карагандинской области (2008-2012); эксперт управления по вопросам формирования Единого экономического пространства, заместитель директора департамента международной экономической интеграции МНЭ РК (2012-2019); заместитель директора департамента экономической интеграции Министерства торговли и интеграции РК (2019-2020); заместитель директора Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии (2021-2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.