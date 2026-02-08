8 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1924 году четвертая страница еженедельной газеты «Еңбекші қазақ» стала страницей, посвященной молодежи. Она получила название «Лениншіл жас», ее редактором был назначен Е. Алдонгаров. С 1925 года издавалась в виде отдельной газеты «Жас қайрат».

В 2005 году в Республике Казахстан был открыт первый Международный арбитражный суд. Базой послужили принятые 28 декабря 2004 года Законы РК «О третейских судах» и «О международном коммерческом арбитраже».

Казахстанский международный арбитраж — постоянно действующий арбитражный (третейский) институт, который осуществляет рассмотрение споров, вытекающих из договорных отношений, не только по законодательству республики, но и согласно нормам права, выбранного сторонами разбирательства.

В 2006 году в Республике Казахстан был учрежден знак «Почетный машиностроитель», которым награждаются работники, внесшие весомый вклад в развитие машиностроения, принимающие активное участие в подготовке квалифицированных кадров предприятий.

В 2007 году вышел в свет документальный фильм из серии «Золотые имена Казахстана», открывающий неизвестные факты из жизни живой легенды, великой певицы и свидетеля разных исторических эпох Бибигуль Тулегеновой. Фильм, посвященный 55-летию творческой деятельности певицы, включает как художественные, постановочные кадры, в которых участвуют идеально подобранные актеры, играющие певицу в разные этапы ее жизни, так и документальные кадры, которые были предоставлены государственным архивом и взяты из личного архива Б. Тулегеновой.

В 2010 году в Берлине на выставке World Money Fair памятной серебряной монете Национального банка Республики Казахстан «Чингизхан» из серии «Великие полководцы» была присуждена награда в номинации «Лучшая монета по исторической теме». Решение комиссии основывалось на оценке привлекательности дизайна, художественного исполнения и качества чеканки монет.

В 2012 году в Берлине был открыт Берлинский Евразийский клуб, созданный в качестве диалоговой площадки для обсуждения широкого спектра общественно-политических вопросов между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, а также Европейским Союзом.

Создание Берлинского Евразийского клуба стало первым проектом подобного рода Казахстана в Европе, направленным на изучение новых возможностей, на укрепление диалога между европейскими и азиатскими культурами. Партнером Казахстана в рамках данной инициативы является политический Центр имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике.

В 2012 году в Алматы завершилась первая встреча Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В ней приняли участие представители министерств иностранных дел и обороны 15 государств.

Казахстанской делегацией были озвучены предложения начать сотрудничество между странами СВМДА по мерам доверия в рамках военно-политического измерения. В частности, предложено организовывать взаимные визиты военных должностных лиц, приглашения на культурно-спортивные мероприятия, обмен информацией об участии государств-членов СВМДА в международных договорах по контролю над вооружениями и обмен биографическими данными руководящего состава военных ведомств.

В 2014 году генерал-губернатору Ямайки Патрику Аллену были вручены верительные грамоты, аккредитующие его в качестве первого казахстанского посла на Ямайке (по совместительству) с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

В 2015 году в канадском городе Калгари казахстанский ветеран-конькобежец Владимир Костин установил новый мировой рекорд в возрастной категории +35 на дистанции 3 000 метров. Время спортсмена на дистанции составило 3:57,49. Новый рекорд в категории Masters установлен в рамках чемпионата мира по многоборью.

В 2017 году в конкуренции с 254 спортсменками из 22 государств мира казахстанские спортсменки, впервые участвующие в турнире по женскому боксу Golden Girl, выиграли три золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей. Одно из самых крупных и престижных соревнований по женскому боксу не только в Европе, но и в мире проходило в шведском городе Бурос.

В 2017 году было официально объявлено о закрытии 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы. Церемония закрытия Универсиады завершилась гашением символического Огня соревнований.

Сборная Казахстана заняла вторую позицию в общем медальном зачете. В активе казахстанской команды было 11 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых наград.

В 2019 году Центральный государственный архив научно-технической документации города Алматы презентовал сборник, где впервые были опубликованы документы из истории создания культовых зданий мегаполиса.

В сборнике «Из истории проектирования объектов культуры города Алматы» были представлены архивные документы (постановления, протоколы, письма) и фотографии, отражающие ход строительства зданий культуры в бывшей столице Казахской ССР — Алма-Ате во время начала и расцвета научно-технической революции в строительстве с 1930 по 1980 годы. Сборник содержит 144 документа, из которых 29 фотографий зданий культуры.

В 2021 году стадион «Туркестан-арена», рассчитанный на 7 тысяч мест и полностью оснащенный необходимым оборудованием, прошел сертификацию на соответствие международным требованиям UEFA.

Спортивный комплекс включает футбольное поле, крытую арену для проведения соревнований по легкой атлетике. Более того, предусмотрены залы для занятий акробатикой, боксом, тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой и йогой.

В 2022 году Центр военной медицины Министерства обороны Республики Казахстан получил аккредитацию Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA).

Учреждение признано соответствующим национальным, европейским и международным образовательным стандартам, что способствует повышению конкурентоспособности учреждения в системе образования и военной медицины в нашей стране.

В 2024 году двенадцатую по счету новую школу открыли в Астане. Школа № 36 расположена в районе Сарыарка по улице Карасай батыра. Ранее дети учились в школе, которая была построена почти 90 лет назад. Новая школа рассчитана на 2400 ученических мест в две смены. Учебное заведение оснащено современными учебными кабинетами. Также имеются спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, библиотека, детские площадки и др.

В 2025 году VI зимняя Спартакиада стартовала в Казахстане. Соревнования прошли в городах Усть-Каменогорск, Алматы, Риддер, Щучинск и в Алматинской области.

В 2025 году Командующий миротворческой миссией генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии Организации Объединенных Наций. Самостоятельный казахстанский миротворческий контингент несет службу на базе Фауар, выполняя задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирийской Арабской Республике. Все 139 военнослужащих и четыре штабных офицера были удостоены награды ООН.