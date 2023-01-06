8 человек спасли и 10 эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске

6 Января 2023, 23:24

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 20 часов 48 минут в одной из квартир по проспекту Назарбаева в Усть-Каменогорске произошел пожар. Прибывшие пожарные подразделения спасли по лестничному маршу 8 жителей, в том числе 3 детей и эвакуировано из задымленного подъезда 10 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Огонь ликвидирован на площади 15 кв.м. В квартире горели постельные принадлежности. На месте пожара был обнаружен труп сына хозяйки, 1980 года рождения, с термическими ожогами.

Пожарные спасли мужчину, 1984 года рождения, которого вынесли из сильно задымленной квартиры. Каретой скорой помощи он был доставлен в городскую больницу с признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами.

По причине пожара отрабатывается версия - курение в постели в нетрезвом виде.

Всего на тушение было задействовано 14 огнеборцев и 6 единиц техники.