8 человек погибли и несколько ранены в результате стрельбы в Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В четверг вечером в небольшом городке к югу от Белграда произошел инцидент со стрельбой, в результате которого восемь человек погибли, несколько пострадали. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Еuronews.

Полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, который скрылся после нападения, в результате которого погибли восемь человек и еще 13 получили ранения.

Утром в пятницу возле местной школы в селе Дубова было замечено усиленное присутствие полиции для проведения операции.

Это уже второе подобное массовое убийство в стране за два дня.

Нападавший открыл беспорядочную стрельбу по людям недалеко от города Младеновац, примерно в 50 километрах (30 милях) к югу от столицы, сообщила государственная телерадиовещательная компания РТС.

Стрельба произошла через день после того, как 13-летний мальчик из оружия своего отца убил восемь учеников и охранника в школе в Белграде. Это кровопролитие потрясло балканскую страну, не привыкшую к массовым убийствам.

Хотя в Сербии на руках у населения много оружия, оставшегося после войн 1990-х годов, массовые расстрелы случаются крайне редко. Стрельба в школе в среду стала первой в современной истории страны.

Последний массовый расстрел до этой недели произошел в 2013 году, когда ветеран войны убил 13 человек в одной из центральных сербских деревень.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в четверг «террористическим актом», сообщили государственные СМИ.

В регион были направлены специальные подразделения полиции и вертолеты, а также машины скорой помощи, добавили СМИ. По предварительной информации, подозреваемый открыл стрельбу после семейной ссоры.

Других подробностей не было, и полиция не делала никаких заявлений.

Оружейная культура широко распространена в Сербии и других странах Балканского полуострова. В этом регионе количество оружия на душу населения одно из самых высоких в Европе. На праздниках часто стреляют в воздух, а культ воина является частью национальной идентичности.

Эксперты неоднократно предупреждали об опасности, которую представляет собой количество оружия в такой разделенной стране, как Сербия, где прославляются осужденные военные преступники, а насилие в отношении меньшинств часто остается безнаказанным.

Они также отмечают, что десятилетия нестабильности, вызванные конфликтами 1990-х годов, а также продолжающиеся экономические трудности могут спровоцировать подобные вспышки.

Как сообщалось, на днях подросток вошел утром в здание средней школы в центре Белграда и открыл стрельбу по сверстникам. Он убил девять человек.