8 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

66 лет назад (1960) родился ТАЖИН Марат Муханбетказиевич — президент Союза социологов тюркоязычных стран, президент ассоциации социологов Казахстана.

Фото: e-history.kz

Родился в г. Актобе.

Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1981); стажер Лондонского университета (1987-1988).

Трудовая деятельность: инженер-экономист Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР (1981-1983); аспирант, преподаватель Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1983-1987); старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1988-1991); заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете им. аль-Фараби (1991-1992); первый заместитель заведующего отделом внутренней политики аппарата Президента и Кабинета министров РК (1992-1993); заведующий отделом внутренней политики аппарата Президента и Кабинета министров РК (1993); заместитель руководителя аппарата Президента и Кабинета министров, аппарата Президента РК — руководитель информационно-аналитического центра (1993-1994); государственный советник РК — руководитель информационно-аналитического центра аппарата Президента РК (1994-1995); заместитель руководителя Администрации Президента РК — руководитель Центра анализа и стратегических исследований (переименованный ИАЦ) (1995-1999); помощник Президента РК по национальной безопасности — секретарь Совета безопасности РК (1999-2001); председатель Комитета национальной безопасности РК (2001); помощник Президента РК по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета безопасности РК (2001-2002); первый заместитель руководителя Администрации Президента РК (2002-2004); начальник управления внутренней политики — первый заместитель руководителя Администрации Президента РК (2004-2005); первый заместитель руководителя Администрации Президента РК (2005-2006); помощник Президента — секретарь Совета безопасности РК (2006-2007); министр иностранных дел РК (2007-2009); помощник Президента — секретарь Совета безопасности РК (2009-2013); Государственный секретарь РК (2013-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (2014-2017); первый заместитель руководителя Администрации Президента РК (2017-2019); государственный секретарь Республики Казахстан (2019); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Чешской Республике (2019-2023).

60 лет назад (1966) родилась МУСРАЛИМОВА Айна Ермековна — депутат Мажилиса Парламента VIII созыва, член комитета по социально-культурному развитию.

Фото: parlam.kz

Родилась в Акмолинской области.

Окончила Карагандинский государственный университет, учитель русского языка и литературы; Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, бакалавр социологии.

Трудовая деятельность: работала на различных должностях в местных исполнительных органах административной государственной службы (1994-2005); заместитель директора департамента внутренней политики Акмолинской области (2005-2008); заместитель акима г. Кокшетау (2008-2011); заместитель акима Аршалынского района (2013-2015); заведующий секретариатом Акмолинской ассамблеи народа Казахстана (2015); руководитель управления внутренней политики области Акмолинской области (2015-2017); заместитель акима Акмолинской области (2017-2022); исполнительный секретарь партии «Amanat» по Акмолинской области (2022); председатель филиала партии «Amanat» по Акмолинской области (2022-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

53 года назад (1973) родился АЛТЫНБЕКОВ Бекзат Кумарулы — председатель Карагандинского областного филиала партии «AMANAT».

Фото: inkaraganda.kz

Родился в Актогайском районе Карагандинской области. Окончил Жезказганский университет им. О. А. Байконурова (1997) специальность «История»; Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (2008) специальность «Юриспруденция». Кандидат исторических наук

Трудовая деятельность: грузчик центрального склада совхоза Конырад (1990-1991); корреспондент районный газеты «Арқа еңбеккері» Актогайского района (1992-1993); корреспондент Жезказганского областного теле-радиокомпании (1993-1996); корреспондент и телеведущий Жезказганской областной теле-радиокомпании (1997); заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 13 (1997-2001); директор колледжа г. Жезказган филиал Талдыкорганского юридического колледжа (2001-2004); директор Центра дистанционного обучения и профориентации Казахского Университета Путей Сообщения г. Жезказгана (2004-2005); учредитель средне-профессионального учебного заведения ЧУ «Жезказганский колледж Бизнеса и транспорта» (2009-2011).

На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

51 год назад (1975) родился НУРЖАНОВ Нурлан Амангельдиевич — член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Южно-Казахстанской области.

Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2000).

Трудовая деятельность: работник ПМК-23 «Шымкентмелиорация» (1992-1993); ведущий специалист отдела финансов по г. Шымкент (1997-1998); главный специалист, начальник отдела департамента финансов по Южно-Казахстанской области (1998-2004); начальник отдела финансов по г. Кентау Южно-Казахстанской области (2004-2008); начальник отдела службы внутреннего аудита аппарата акима Южно-Казахстанской области (2008); начальник отдела, заместитель начальник управления департамента экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области (2008-2009); заместитель начальника управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области (2009-2013); председатель Ревизионной комиссии по Южно-Казахстанской области (2013-2016); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016-2022).

На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

47 лет назад (1979) родился СЕРІКОВ Роллан Серікұлы — руководитель аппарата Министерства туризма и спорта РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Семипалатинской области. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима; Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова (Университет «NARXOZ»). Доктор PhD.

Трудовая деятельность: работа в сфере высшего образования преподаватель, руководитель управления, директор департамента (2000-2016); руководитель управления по организации и проведению тестирования Национального центра тестирования МОН РК (2017-2020); работа на руководящих должностях в Академии физической культуры и массового спорта (г. Астана), в Ассоциации «Qazaq kuresi» (2021-2023); заместитель Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК (2023-2024). Председатель Совета директоров АО «Казспортинвест» (с 01.2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

44 года назад (1982) родился ГОЛОВКИН Геннадий Геннадьевич — выдающийся казахстанский боксер, президент Национального олимпийского комитета РК, президент World Boxing (с 2025).

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Уроженец Караганды.

Боксом стал заниматься в 14 лет. Головкин известен как мощный и техничный панчер, выигравший большинство своих поединков досрочно. Одержал 23 победы нокаутом подряд в течение 9 лет (2008-2017).

Награжден Конвенцией WBC титулами: «Самому доминирующему боксеру», «За лучшее событие года», сертификат Книги рекордов Гиннесса о признании его в качестве обладателя мирового рекорда, как чемпиона мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов.

Назван «Боксером года» по версии авторитетного американского издания USA Today и читателей журнала The Ring (2013); 7-кратный чемпион первенств Республики Казахстан, победитель международных турниров: чемпион мира среди молодежи 2000 года, победитель первой Спартакиады Республики Казахстан 2001 года, победитель Кубка мира среди нефтяных стран 2001 года, чемпион ІІІ Восточно-Азиатских игр (2001), чемпион мира 2003 года, финалист XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах (2004).

В 2006 году перешел в профессиональный бокс.

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.